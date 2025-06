PSG Mercato : Luis Enrique fixe une condition forte à Campos

Alors que les supporters du PSG attendent toujours de connaître l’identité de la première recrue estivale, Nasser Al-Khelaïfi a levé le voile sur les conditions de Luis Enrique pour le recrutement. Luis Campos est désormais fixé sur les besoins réels de l’entraîneur parisien.

PSG Mercato : Luis Enrique ne veut pas de joueur de plus de 27 ans

Prolongé jusqu’au 30 juin 2030 et conforté dans ses fonctions au sein de l’organigramme du Paris Saint-Germain, Luis Campos est très attendu sur ce mercato estival. Vainqueur de la Ligue des Champions 2025, le club de la capitale sera l’adversaire que tout le monde voudra battre la saison prochaine dans cette compétition.

Lisez aussi : PSG : Al-Khelaïfi affiche son inquiétude pour Luis Enrique !

À voir FC Nantes : Kita fonce sur trois cadres de Dunkerque !

Conscients de la situation, les dirigeants du PSG comptent bien profiter du présent marché des transferts afin de renforcer au mieux le collectif de Luis Enrique. Cependant, le technicien espagnol sait ce qu’il veut et l’a très clairement signifié à sa direction, notamment au conseiller sportif Luis Campos.

Récemment interrogé par la chaîne Al-Kass Sports, Nasser Al-Khelaïfi a dévoilé les dessous du recrutement des Rouge et Bleu. À en croire le président du PSG, l’entraîneur n’accepte pas de joueur âgé de plus de 27 ans.

Lisez aussi : PSG – Inter : Grosse surprise dans le groupe de Luis Enrique

« Acheter un joueur de 28 ans ? Impossible. C’est interdit pour lui, il ne veut pas. Il aime tous les joueurs de 21-22 ans. Tu as remarqué les derniers joueurs qu’on a recrutés ? Le plus âgé a 23 ou 24 ans, pas plus », a notamment confié Al-Khelaïfi, avant d’enchaîner sur la méthode de Luis Enrique.

À voir Mercato : L’ASSE trouve la formule pour garder Lucas Stassin

« Luis Enrique aime l’esprit combatif, il aime le joueur qui donne tout, qui court beaucoup sur le terrain, qui est généreux dans son effort. Comment on travaille ? Luis Campos doit présenter au coach le joueur. Le coach doit voir les joueurs, leur valeur, leur prix et d’autres aspects. Il doit y avoir un accord, un accord commun. Chacun a son rôle.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG tranche pour un indésirable de Luis Enrique

Pour tout ce qui concerne le scooting, Luis Enrique, l’entraîneur, doit approuver le joueur. Il doit être convaincu que le joueur s’intègre dans son projet futur. Ensuite, nous, la direction, donnons aussi notre accord », a expliqué l’homme d’affaires qatari. Une méthode stricte et rigoureuse qui porte déjà ses fruits.