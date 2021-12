ASSE : Stade Rennais, un gros souci contre l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 04 décembre 2021 à 10:47

Battu par le LOSC à Rennes, le Stade Rennais s’attend encore à un match difficile face à l’ ASSE à Geoffroy-Guichard selon Alfred Gomis.

Alfred Gomis et le Stade Rennais se méfient de l’ ASSE

L’ ASSE et le Stade Rennais s’affrontent, dimanche (13h), avec pour objectif : les trois points de la victoire. Et pour cause, les Verts et les Rouge et Noir restent chacun sur une défaite, respectivement devant le Stade Brestois (1-0) et Lille OSC (1-2), lors de la 16e journée de Ligue 1. Piégés à Roazhon Park par les Lillois, Alfred Gomis et le SRFC se méfient sérieusement de l’AS Saint-Étienne. Le gardien de but du club breton ne l’a pas caché en conférence de presse d’avant match.

« On va affronter une équipe qui va jouer jusqu'à la mort pour ramener des points. […] Le classement de Saint-Étienne actuellement peut les mettre dans la situation de nous attendre pour jouer en contre », a-t-il déclaré. Le dernier rempart du Stade Rennais et ses coéquipiers ne savent pas encore dans quel schéma tactique l’ ASSE va évoluer, dimanche. Et cela préoccupe le portier de 28 ans.

« On ne sait pas si l'on peut s'attendre à un match similaire par rapport à celui face au LOSC, avec une équipe qui nous attend. Cela va dépendre aussi du système dans lequel va évoluer l’ ASSE : à cinq, à quatre ou à trois derrière », s’est-il interrogé. Cependant, Alfred Gomis est convaincu d’une chose. « On sait que toutes les équipes vont nous attendre », a-t-il assuré.

Stéphanois et Rennais prêts à en découdre pour les 3 points

Avant leur confrontation, les Stéphanois (20e) et les Rennais (3e) semblent dans deux championnats différents. Lanterne rouge du championnat avec seulement 12 points avant 16 matchs disputés, les premiers luttent pour se maintenir en Ligue 1. Quant aux deuxièmes, ils ont pour objectif de finir sur le podium de la L1, synonyme de qualification pour la Ligue des champions 2022-2023. Vu l’enjeu (la victoire à tout prix), il est évident que le match ASSE-Stade Rennais sera très disputé.