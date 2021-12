FC Nantes : Kolo Muani vers une destination surprise cet hiver ?

Publié par Ange A. le 05 décembre 2021 à 06:29

En fin de contrat au FC Nantes, Randal Kolo Muani est courtisé. Un prétendant surprise voudrait recruter le jeune attaquant en janvier.

Un candidat surprise pour Kolo Muani

Révélation du FC Nantes la saison dernière, Randal Kolo Muani a vu la liste de ses prétendants s’allonger. Des clubs de Bundesliga courtisent notamment le jeune buteur de Nantes. Celui-ci a terminé la dernière campagne avec 10 buts et 9 passes décisives en 40 matchs. Cette saison, le buteur canari compte 4 réalisations et 3 passes décisives en 15 rencontres. Hormis ses prouesses, le crack nantais dispose d’une situation contractuelle avantageuse. Suite à son refus de renouveler son bail, l’attaquant des Jaune et vert est en fin de contrat. Il pourrait donc quitter son club formateur en tant que joueur libre à l’issue de la saison. Toutefois, Waldemar Kita pourrait recevoir un joli chèque en cas de transfert de Kolo Muani cet hiver. La presse turque assure en effet que RKM intéresse un cador de Super Lig.

Un départ du FC Nantes en janvier pour RKM ?

Fotomaç révèle en effet un intérêt de Galatasaray pour Randal Kolo Muani. Le vice-champion de Turquie éprouve quelques difficultés en cette première moitié de saison et ne pointe qu’à la 6e place du championnat. Raison pour laquelle Burak Elmas souhaite renforcer le club stambouliote cet hiver. « Nous ferons les mouvements nécessaires en janvier. Nous avons effectué l’essentiel du transfert en début de saison. Nous ferons les renforts nécessaires à la trêve », a annoncé le président du club turc cité par le site spécialisé. La source indique d’ailleurs que Galatasaray a déjà approché l’agent de Kolo Muani en vue d’un transfert. Mais aucune offre n’a été formulée pour le joueur du FC Nantes. Sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros sur Transfermarkt. Un joli que pourrait empocher la direction de Nantes cet hiver à défaut de perdre sa pépite gratuitement l’été prochain.