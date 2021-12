Mercato OM : Une vente pour acheter une pépite à 3M€ !

Publié par Gary SLM le 08 décembre 2021 à 22:35

Le mercato hivernal à l’ OM va dépendre des revenus de la vente d’un à deux joueurs. Pablo Longoria a déjà le pied sur une pépite à 3M€.

Mercato OM : vers la vente d'un joueur pour recruter

Une troisième place au classement de Ligue 1 certes, mais une belle occasion manquée de squatter la deuxième place au classement le weekend par l’ OM. La chute de l’Olympique de Marseille face au Stade Brestois (1-2) a donné à réfléchir aux dirigeants du club phocéens. Ces derniers savent désormais qu’il va falloir renforcer l’équipe de Jorge Sampaoli au poste de latéral gauche, un poste pour lequel l’ entraîneur argentin ne compte plus sur Jordan Amavi, pourtant seul spécialiste à ce poste.

Puisqu’il n’est pas utilisé par le technicien de l’OM, la direction pense à lui trouver un nouveau challenger. Selon The Sun, le choix de Pablo Longoria s’est porté sur Sergio Gomez, joueur espagnol âgé tout juste de 21 ans. Sociétaire du RSC Anderlecht, il pourrait rejoindre le club olympien au mercato hivernal. Pour ce faire, le président marseillais doit d’abord faire entrer de l’argent dans les caisses pour éviter de se faire taper sur les doigts par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), gendarme financier du football français.

Pablo Longoria travaille au transfert de Sergio Gomez

La presse belge, la DH Les Sports+ plus précisément, confirme un intérêt de l’ OM pour Sergio Gomez. Le latéral gauche est selon cette source une priorité du marché des transferts à venir pour l’Olympique de Marseille. Il est tout en haut sur la liste des cibles du rival du PSG ou de l’Olympique Lyonnais. La capacité de Sergio Gomez à se projeter en avant en soutien aux actions offensives encourage les recruteurs phocéens à l’attirer au stade Vélodrome. Et le dossier est d’autant plus urgent qu’aucun joueur ne donne satisfaction à Sampaoli sur ce poste, une situation qui pourrait durer jusqu’en juin prochain en l’absence d’une nouvelle recrue cet hiver.

C’est donc pour éviter de vivre six prochains mois difficiles sur le côté que la direction de l’équipe phocéenne veut aller vite pour boucler l’affaire. L’ OM doit pour ce faire accélérer la vente d'un joueur pour se donner les moyens de finaliser ce dossier. Il faut noter que cette cible n’est estimée qu’à moins de 5 millions d’euros, 3 millions d'euros plus précisement, selon Transfermarkt.

Jordan Amavi est un des joueurs que pourrait sacrifier la direction de l'OM pour encaisser de l'argent. Caleta-Car pourrait partir cet hiver. Ciblé par des clubs de Premier League, il a de grandes chances de renflouer les caisses du club olympien.