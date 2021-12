OM Mercato : Ça s’accélère pour Kolo Muani, Marseille devancé !

Publié par Timothée Jean le 24 décembre 2021 à 10:08

Considéré comme la grosse priorité de l’ OM sur le marché hivernal, l’attaquant du FC Nantes Randal Kolo Muani se dirige vers une autre destination.

OM Mercato : Marseille dévancé pour Randal Kolo Muani

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani laisse toujours planer le suspense sur son avenir. Une attente insoutenable pour la direction du club nantais, d’autant plus que des concurrents de taille ont décidé de s’engouffrer dans cette brèche pour arracher sa signature le plus rapidement possible.

L’Olympique de Marseille est en effet présenté comme un sérieux candidat à la signature de Randal Kolo Muani, qui refuse de singer un nouveau bail au FCN. L’attaquant français de 23 ans sera donc libre de s’engager avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain. Une occasion de plus pour que l’ OM tente sa chance, même si la concurrence s’annonce très rude. Les Olympiens auraient d’ailleurs entamé des négociations avec le clan Kolo Muani en vue d’une future collaboration. Cependant, l’OM n’est pas en pole position sur ce dossier. C’est bien l’Eintracht Francfort qui aurait pris les devants dans la bataille pour signer le buteur nantais.

Francfort proche d’un accord avec Kolo Muani

Intéressé par le profil de l’attaquant du FC Nantes depuis de longues dates, le club de Bundesliga est resté dans la course pour le recruter. Les dirigeants allemands pensent avoir un meilleur projet et estiment pouvoir convaincre Randal Kolo Muani de traverser le Rhin.

Comme l’indique Sky en Allemagne, l’Eintracht Francfort a déjà formulé une proposition au joueur et veut obtenir son accord dès cet hiver. Cette approche ne laisse pas insensible le principal concerné, qui serait très intéressé par le projet du club allemand. Le deal entre les deux parties pourrait donc être conclu dans les prochaines semaines, même si l’ OM et l’AC Milan restent toujours en embuscade sur ce dossier.