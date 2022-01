OM Mercato : Marseille écœure le FC Nantes pour Kolo-Muani !

Publié par Gary SLM le 02 janvier 2022 à 10:18

À l’ OM, les manœuvres du mercato hivernal sont lancées. L’Olympique de Marseille est en passe de recruter Randal Kolo-Muani du FC Nantes.

OM Mercato : Kolo-Muani du FC Nantes à Marseille

Jorge Sampaoli, entraîneur de l’ OM, a récemment donné le plan mercato de son équipe. Le technicien argentin a affirmé avoir parlé avec Pablo Longoria de la possibilité de renforcer le groupe marseillais avec des joueurs prêts à l’emploi. Il souhaite depuis longtemps l’arrivée d’un ou deux attaquants pour enrichir ses options dans cette seconde partie de la saison. Le FC Nantes était loin d’imaginer qu’il pourrait payer les ambitions de l’Argentin qui cherche en réalité à renforcer le club phocéen avec son buteur Randal Kolo-Muani.

Selon l’Équipe, l’équipe marseillaise en pince pour Randal Kolo-Muani, l' attaquant du FCN. Le fer de lance de l’attaque d’Antoine Kombouaré, en fin de contrat en juin prochain, avait refusé de prolonger avec les Jaunes et Verts. Cet intérêt de l’ OM ne va plus le convaincre de prolonger au FC Nantes, ce qui marque un véritable coup dur pour le club nantais. Estimé à 12 millions d’euros, il devrait rejoindre l’équipe olympienne ce mois de janvier pour beaucoup moins. Cette période est l’unique occasion pour les Canaris de récupérer un chèque sur son transfert, autrement c’est gratuitement qu’il s’engagera avec l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. Et le joueur n'avait pas manqué d'éloquence sur son avenir « Je n'ai pas encore fait mon choix mais c'est ma dernière saison à Nantes », avait-il prévenu en ce qui concerne son avenir.

Mercato FC Nantes : les clubs aux trousses Kolo-Mouani

Lors de la première partie de la saison en Ligue 1, Randal Kolo-Muani a marqué 7 buts en 18 matches. Il est l’actuel meilleur buteur du FCN, club qui espérait qu’il changerait d’avis sur la trajectoire à donner à sa carrière. Déjà l’été dernier, le président Waldemar Kita du FC Nantes cherchait à prolonger le contrat de son joueur sans succès. Ce dernier ne souhaite pas non plus rejoindre n’importe quel autre club juste pour permettre à ses dirigeants de gagner de l’argent sur son transfert. Il espérait filer en Premier League où des clubs se sont montrés intéressés par ses services, mais avec cet intérêt concret des dirigeants marseillais, la donne est véritablement en train de changer.

L’As Monaco, Lille LOSC et l’AC Milan sont les autres clubs de football intéressés par le joueur. Même en Allemagne, des équipes de Bundesliga suivent attentivement la situation de l’attaquant du FCN. Dans le cas de l’OM, cet intérêt manifesté cet hiver prépare le mercato hivernal pour un transfert gratuit. Mais contre 1 à 2 millions d’euros, les dirigeants phocéens seraient prêts à finaliser le dossier cet hiver pour éviter de se faire doubler par les nombreux prétendants de Randal Kolo-Muani.