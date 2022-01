Stade Rennais : C’est mal engagé pour Clermont face au SRFC

Publié par Gary SLM le 07 janvier 2022 à 09:06

Le Stade Rennais FC, 4e au classement de Ligue 1 derrière l’OM, avance favori face à Clermont Foot. Le SRFC arrivera frais à Gabriel-Montpied.

Clermont usé avant d'affronter le Stade Rennais

Ce soir, sur le coup de 21h, le Ligue 1 reprendra ses droits avec l’affiche Girondins de Bordeaux - Olympique de Marseille. Samedi, le Stade Rennais défiera le RC Lens avec l’ambition d’arracher une victoire pour doubler ou rester au contact de l’OM qui le devance de 2 points au classement. De l’autre côté de la France, Clermont recevra le Stade de Reims contre qui il devra lancer son année 2022 avec un succès pour s’éloigner du bas du tableau.

Cette affiche face au Stade de Reims sera malgré tout le début d’un rythme infernal pour Clermont Foot 63 qui va jouer un match pratiquement tous les 3 jours dès le 16 janvier prochain. Les joueurs de l’entraîneur Pascal Gastien voyageront sur le terrain de l’As Monaco au stade Louis II. Après ce matche, on les retrouvera face au RC Strasbourg pour leur match en retard programmé le 19 janvier par la LFP. À la suite ce rendez-vous qui s’annonce difficile, Clermont viendra affronter le SRFC.

Le SRFC pourra-t-il profiter de l’état de fatigue de Clermont Foot ?

C’est donc le Stade Rennais FC qui arrivera beaucoup plus frais à ce rendez-vous, et donc avec un peu plus de chances de remporter le match. La Ligue de Football Professionnel a annoncé le programme des Clermontois en écrivant : « Les matchs de Ligue 1 Uber Eats entre le Clermont Foot 63 et le RC Strasbourg Alsace ainsi qu'entre Angers SCO et l'AS Saint-Étienne ont été reprogrammés par la commission des compétitions. »

Officiellement, Clermont Foot 63 - RC Strasbourg Alsace, un match de la 19e journée de Ligue 1 Uber Eats initialement prévue le mercredi 22 décembre 2021 (21h), est programmé pour le mercredi 19 janvier 2022 (19h). Bruno Génesio et ses protégés tiennent là une occasion de réaliser un coup.