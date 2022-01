Stade Rennais Mercato : Reims en passe de faire mal au SRFC

Publié par Thomas le 07 janvier 2022 à 13:36

Coup dur au SRFC, Reims serait en passe de boucler l'arrivée d'une grande promesse, lorgnée de près par le Stade Rennais.

Stade Rennais Mercato : Reims s'immisce dans le dossier Cajuste

C’est un nom qui devrait vous être familier, notamment si vous avez suivi avec attention le mercato estival du SRFC. Longtemps dans les plans de Florian Maurice cet été, la pépite suédoise Jens Cajuste avait finalement décidé de rester dans son club du FC Midtjylland dans le championnat danois. Considéré comme un futur grand milieu de terrain, les dirigeants Rouge et Noir supervisaient le joueur de 22 ans dans l’idée d’en faire son futur leader de l’entrejeu et remplacer Eduardo Camavinga, dont le départ de Bretagne se faisait sentir depuis un bon moment.

Seulement, malgré de nombreux efforts mis sur le dossier et notamment plusieurs offres, le Stade Rennais avait connu une déconvenue cuisante sur une de ses pistes prioritaires du mercato, son seul véritable échec de l’été, puisque les Bretons avaient par la suite pu enrôler la sensation Lovro Majer et Baptiste Santamaria au milieu de terrain.

Quelques mois plus tard, le média Sky Sport dévoile que le SRFC n’aurait pas abandonné l’idée de faire venir Jens Cajuste, que Florian Maurice supervise pour renforcer son entrejeu, cependant, la source dévoile également que d’autres clubs seraient également sur le coup, Augsburg en Bundesliga et le Stade de Reims en France.

Reims tout proche de boucler un deal monstrueux

A en croire L’Equipe, les Rémois auraient franchi un pas gigantesque dans le dossier Jens Cajuste prenant une avance considérable sur ses concurrents. Le club champenois devrait prochainement enregistrer la venue du prodige suédois pour pas moins de 10 millions d’euros. Le quotidien sportif précise que cela serait le plus gros transfert de l’histoire du Stade de Reims, il ne serait plus qu’une question d’heures pour voir débarquer le milieu en Champagne où il passera sa visite médicale.

Coéquipier de Zlatan Ibrahimovic en sélection, Jens Cajuste compte 8 caps avec les Jaune et Bleu dont un match lors du dernier Euro. Sous contrat jusqu’en 2023 à Midtjylland, le joueur était courtisé par plusieurs gros clubs comme Newcastle, Brentford et la Fiorentina en plus du Stade Rennais et Reims.