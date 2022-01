Stade Rennais Mercato : Un pilier du SRFC dans les plans d'un cador !

Publié par Thomas le 07 janvier 2022 à 11:36

Auteur d'un très bon début de saison, le Stade Rennais a vu un gros club de Premier League s'intéresser à l'un de ses meilleurs joueurs.

Stade Rennais Mercato : Aguerd dans les plans de West Ham

Tonitruant l’été dernier en matière de transferts, le SRFC devrait se montrer plus calme cet hiver et composer selon les forces en présences, et ce, malgré plusieurs départs importants pour la CAN. Très bons lors de la première partie de saison, avec notamment une série folle de 13 matchs sans défaite dont 10 victoires, les Rouge et Noir souhaitent poursuivre cette belle dynamique, et dissiper les quelques fâcheuses contreperformances aperçues en décembre.

Si Bruno Genesio a récemment annoncé ne pas vouloir faire de folie au mois de janvier, le Stade Rennais n’est cependant pas à l’abris des assauts d’autres gros clubs, désireux de s’attribuer les services de multiples valeurs sûres rennaises. Si Lovro Majer a récemment éveillé l’intérêt du Real Madrid pour remplacer Luka Modric, ou encore Loïc Badé qui ferait les affaires de l’AC Milan, c’est un tout autre joueur du SRFC qui fait les gros titres ce vendredi, le roc en défense Nayef Aguerd.

Selon L’Equipe, le défenseur central marocain, véritable satisfaction rennaise cette saison, serait dans le viseur de West Ham, actuellement 5ème de Premier League. Les Hammers, qui lorgnent beaucoup de joueurs en ce moment pour renforcer leur arrière-garde, auraient entamé des contacts avec le board Rouge et Noir et notamment Florian Maurice.

Le SRFC ne veut pas lâcher son joueur

Indéboulonnable dans l’axe de la défense sous Genesio, Nayef Aguerd fait l’objet d’une protection considérable de la part de sa direction, qui ne souhaite en aucun cas le voir partir en 2022. Si West Ham se disait prêt à débourser plusieurs millions pour l’international marocain, le Stade Rennais aurait de son côté mis fin à toute négociation concernant son central de 25 ans.

Déjà fortement diminué au poste de défenseur central, le club breton préfère attendre le mercato estival et la fin de la saison pour étudier les départs de certains de ses joueurs.