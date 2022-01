OL Mercato : Tuchel insiste pour rapatrier Emerson à Chelsea

Publié par ALEXIS le 07 janvier 2022 à 23:06

L’ OL est menacé par Chelsea pour le défenseur Emerson Plamieri. Les Blues insistent pour récupérer le défenseur prêté à Lyon, cet hiver.

OL Mercato : Tuchel veut rapatrier Emerson à Chelsea

Alors qu’il reste encore 6 mois de contrat à Emerson Palmieri à l’ OL, Chelsea tente de récupérer le défenseur prêté au club rhodanien jusqu’à la fin de la saison. Le manager général des Blues a confirmé le souhait du staff technique de rapatrier l’arrière latéral gauche à Londres cet hiver. « C'est toujours un joueur de Chelsea, mais il ne s'agit pas seulement de ce que nous désirons. On doit évaluer la situation. Nous regardons pour ce poste et il est l'une de nos options », a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi.

Emerson était le 3e à son poste dans la hiérarchie au sein de l’équipe de Thomas Tuchel. Ayant peu de temps de jeu avec le club de Premier League, l’Italo Brésilien a été prêté à l’ OL l’été dernier, sans option d’achat. Mais Chelsea veut le récupérer suite à la longue blessure de Ben Chilwell, out jusqu'à la fin de la saison. Le technicien allemand n’a plus que Marcos Alonzo comme arrière gauche nominal. Or, il doit doubler le poste en vue des échéances de 2022.

Le coach des Blues drague le défenseur prêté à Lyon

Ayant songé un temps à Lucas Digne pour se renforcer, Tuchel espère récupérer Emerson qui connait déjà l’environnement du club et serait opérationnel immédiatement s’il revient à Stamford Bridge. Et il a dragué ouvertement le défenseur indésirable à Chelsea cette saison. « Nous connaissons ''Em'' (Emerson) et nous l’apprécions comme joueur et comme personne », a encensé Thomas Tuchel, pour qui le N°3 de l’ OL est un « super gars » et un « super professionnel ». L'international italien (25 sélections) est titulaire au sein de l'équipe de Peter Bosz. Il a disputé 15 matchs sur 18 en Ligue 1 et 3 en Ligue Europa.