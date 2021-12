OL : Peter Bosz se livre cash sur la première partie de saison

Publié par ALEXIS le 23 décembre 2021 à 12:50

L’ OL a bouclé la première moitié de la Ligue 1 sur un match nul face au FC Metz et à la 13e place. Dans son bilan, Peter Bosz est très amer.

OL : Peter Bosz, « les premiers 5-6 mois ne sont pas bons »

L’ OL est 13e de Ligue 1 avec 24 points en 18 matches disputés. À la mi-saison, le bilan de l’équipe de Peter Bosz est décevant. Elle a enregistré 6 victoires, 7 matches nuls et 5 défaites. Elle a inscrit 26 buts et en a concédé autant. Il faut cependant souligner que la LFP a retiré un point à l’Olympique Lyonnais pour les incidents contre l’OM. Par ailleurs, l’Olympico sera rejoué à une date qui n’est pas encore fixée. Au moment d’aller en vacances (trêve hivernale), l’entraîneur du club rhodanien a fait le bilan de ses six premiers mois à la tête des Gones. Et il n’est évidemment pas satisfait.

« Ce n'est pas bien ! Lorsqu'on voit les résultats jusqu'ici, le début d'exercice a été dur, ensuite on a eu une meilleure période et les dernières semaines ont été difficiles. Finalement, les premiers 5-6 mois ne sont pas bons. Treizième, ce n'est pas notre place », a-t-il reconnu. « On a une mini trêve de 5-6 jours et on va s'en servir pour bien analyser », a annoncé le coach de l’ OL.

L'égalisation rapide du FC Metz agace Bosz

Pour finir, ce dernier est revenu sur la contre-performance de son équipe face au FC Metz. Les Lyonnais ont été tenus en échec au Groupama Stadium par le 18e et barragiste du championnat. Lyon menait sur son terrain (1-0, 56e), mais s’est fait rejoindre rapidement (1-1, 58e). De quoi enrager Peter Bosz. « On a réussi à marquer, mais juste après, ils ont égalisé […]. C'est un peu l'histoire de notre première partie de saison. Il faut gagner ce match, même sans jouer de façon extraordinaire. Lorsqu'on marque le premier but, on n'a pas le droit d'en encaisser dans la foulée. Il faut être costaud mentalement », a-t-il regretté. Il faut souligner que l' OL va mieux en Ligue Europa où il est qualifié pour les 8es de finale.