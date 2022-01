OM Mercato : Encore une mauvaise nouvelle pour ce buteur à 0€

Publié par Ange A. le 08 janvier 2022 à 08:36

L’ OM cible un attaquant en fin de contrat pour se renforcer cet hiver. Seulement, le joueur aurait une préférence pour son avenir.

L’ OM encore concurrencé pour un buteur en fin de contrat

Le mercato d’hiver officiellement ouvert, l’Olympique de Marseille pourrait recruter quelques renforts. Jorge Sampaoli espère en effet quelques signatures en janvier. L’un des secteurs à renforcer sera l’attaque. Avec le départ de Bamba Dieng à la CAN, le coach de l’ OM ne dispose que d’un seul attaquant de pointe en la personne d’Arkadiusz Milik. En quête d’un nouvel avant-centre, Marseille s’intéresse au profil de Cédric Bakambu. Le Congolais de 30 ans est actuellement libre de tout contrat après son départ du Beijing Gouan. La RDC n’étant pas qualifiée pour la CAN, l’ancien Sochalien est opérationnel dès janvier. Dans ce dossier, le club phocéen devra néanmoins composer avec la concurrence du Lille OSC. Outre ce rival de Ligue 1, une sérieuse menace a été dévoilée par la presse espagnole.

Un cador de Liga veut rapatrier Cédric Bakambu

Le journal madrilène AS assure en effet que le FC Séville serait également intéressé par le profil de Cédric Bakambu. Monchi, le directeur sportif andalou, voudrait recruter un attaquant autant à l’aise sur les côtés que dans l’axe. Des cases que coche l’ancien de Villareal (2015-2018). Comme l’Olympique de Marseille, le dauphin du Real Madrid en Liga a besoin de renfort en attaque après les départs d’El-Nesyri et Munir. Les Marocains sont actuellement au Cameroun pour y disputer la CAN 2021.

D’après le quotidien madrilène, l’international congolais (38 sélections/13 buts) serait disposé à rejoindre les Rojiblancos. Une mauvaise nouvelle pour l’ OM d’autant plus que la source assure même que Bakambu « donnera la priorité à Séville si les contacts avancent ». Davantage intéressé par le projet sportif du club andalou, l’ancien Sochalien serait même disposé à faire des sacrifices au niveau financier. Un véritable dossier compliqué pour Marseille pour pourrait creuser d’autres pistes.