PSG Mercato : Le Qatar prêt à écoeurer l’OM sur un coup fantastique !

En quête de renfort offensif pour cet hiver, l’OM s’est positionné sur Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le PSG veut aussi l’attaquant d’Arsenal.

« Tout peut arriver. Le marché des transferts est ouvert et on sait qu’il y a des intérêts que ce soit dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Il y a des intérêts avec des joueurs et des clubs, mais il faut que toutes les parties se mettent d’accord avant d’envisager toute éventualité », déclarait dernièrement Mauricio Pochettino en conférence de presse avant le match du Paris Saint-Germain contre le Stade de Reims (2-0).

Très discret sur ce marché des transferts, le club de la capitale n’a pas encore dégainé dans le sens des arrivées. Mais tout pourrait basculer rapidement dans les prochains jours comme l’a laissé entendre Pochettino. En effet, outre la piste Tanguy Ndombele (Tottenham), les dirigeants du PSG garderaient toujours un oeil sur Pierre-Emerick Aubameyang. En désaccord avec sa direction et son entraîneur Mikel Arteta, l’international gabonais de 32 ans est annoncé sur le départ du côté d’Arsenal.

Placé dans le viseur du FC Barcelone, la Juventus Turin, le FC Séville et l’AC Milan, l’ancien ailier de l’ASSE pourrait faire son grand retour en Ligue 1 ce mois-ci. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Sky Sports, Aubameyang serait dans les plans du Paris SG, mais également de l’Olympique de Marseille. À la recherche d’un renfort de poids en attaque pour la deuxième partie de saison, le club marseillais serait intéressé par un prêt de l’ancien buteur du Borussia Dortmund. Seulement, l’écurie de Frank McCourt ne ferait pas le poids devant le PSG du Qatar dans ce dossier.

Le PSG parmi les favoris pour accueillir Aubameyang

Débarqué en janvier 2018 en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 63,75 millions d’euros, Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus le bienvenu à Arsenal et se cherche une porte de sortie dans ce mercato hivernal. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le natif de Laval pourrait venir enrichir l’effectif de Mauricio Pochettino.

D’après le média britannique, le Paris Saint-Germain fait office de grand favori pour arracher la signature du joueur si Leonardo venait effectivement à passer à l'action dans cette affaire. Le salaire de 1,7 million d’euros mensuels que perçoit Aubameyang à Arsenal étant nettement au-dessus des moyens de l’OM et des autres prétendants. Toutefois, le PSG devrait se méfier de la concurrence du club saoudien Al Nassr, qui s’est aussi positionné sur ce coup avec une offre de prêt avec obligation d'achat.