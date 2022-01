OM Mercato : Un grand attaquant d’Arsenal vers Marseille !

Publié par Timothée Jean le 20 janvier 2022 à 21:36

La dernière cible en date de l’ OM mène à un grand attaquant d’Arsenal. Les discussions ont déjà débuté en vue de son transfert à Marseille.

OM Mercato : Marseille a contacté Aubameyang !

Tout s’emballe à l’Olympique de Marseille ! Depuis plusieurs semaines, les dirigeants de l’ OM multiplient les pistes pour se renforcer cet hiver, avec pour objectif premier, décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Actuellement 3e de Ligue 1, le club phocéen est déjà parvenu à mettre la main sur deux nouvelles recrues.

Cédric Bakambu a rejoint l’ OM, tandis que Sead Kolasinac est venu renforcer la défense marseillaise. Et ce n’est pas terminé. La direction de l’OM pourrait frapper un coup sublime dans les prochains jours en enrôlant un grand attaquant d’Arsenal. Selon les informations de Dharmesh Seth, journaliste pour Sky Sport, l’OM vise Pierre-Emerick Aubameyang.

Si cette piste offensive surprend plus d’un, ce deal surprenant à de grandes chances d'aboutir. Et pour cause, le président de l’ OM, Pablo Longoria, entretient d’excellentes relations avec les Gunners. Ce qui pourrait faciliter la venue de Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille. En froid avec ses dirigeants, l’international gabonais pourrait donc se laisser tenter par un retour en Ligue 1 sous les couleurs marseillaises. Toujours selon la source, l’ OM aurait même déjà entamé les discussions en vue de son transfert. Un super coup donc à jouer pour Marseille. Mais comme c’est souvent le cas, l’Olympique de Marseille n’est pas le seul sur ce gros coup.

Forte concurrence pour Aubameyang

Figure marquante d’Arsenal ces dernières années, Pierre-Emerick Aubameyang attise la convoitise de plusieurs cadors européens. En plus de l’ OM, l’ancien Stéphanois est pisté par le FC Barcelone. Le club catalan serait même allé à la pêche aux infos concernant le joueur des Gunners. La Juventus, le Milan AC et le Paris Saint-Germain seraient aussi sur ce dossier. Autant dire que Pierre-Emerick Aubameyang aura l’embarras du choix s’il décide de quitter Arsenal.