PSG Mercato : Mbappé au Real, le Paris SG tient son successeur !

Publié par JEAN-LUC D le 01 février 2022 à 04:31

D’après Bild, Kylian Mbappé et le Real Madrid ont trouvé un accord pour cet été. Et le PSG aurait déjà enclenché la procédure pour sa succession.

Charles De Ketelaere pour remplacer Mbappé au Paris SG ?

Il semblerait que le Paris Saint-Germain n’écarte plus forcément le départ de Kylian Mbappé à l’issue de la saison en cours. Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco pour 180 millions d’euros, l’international français de 23 ans ne devrait pas renouveler son engagement en faveur du club de la capitale. Libre le 30 juin prochain, Mbappé devrait ainsi quitter le PSG afin de réaliser son rêve d’enfance en signant avec le Real Madrid.

D’ailleurs à Paris, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo songeraient d’ores et déjà à plusieurs remplaçants en attaque. Si les noms de Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) sont régulièrement cités comme les favoris pour le poste, les dirigeants parisiens pourraient finalement faire le pari d’un jeune avant-centre moins connu mais prometteur.

En effet, alors que Bild annonce ce lundi un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid sur la base d’un salaire de 50 millions d'euros annuels, Charles De Ketelaere serait la grande priorité du Paris SG pour prendre sa place au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. D’après les renseignements recueillis ces dernières heures par Todo Fichajes, l’attaquant du FC Bruges serait sur les tablettes du directeur sportif parisien lors du prochain mercato estival.

PSG Mercato : Grosse bataille avec Milan, Tottenham et Liverpool

À en croire le média espagnol, la belle performance du joueur de 20 ans lors du match aller en Ligue des champions entre les deux clubs (1-1), début de saison, aurait impressionné les dirigeants du Paris Saint-Germain. Évalué à 27 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le jeune international belge serait également dans les plans de l’AC Milan, de Tottenham et de Liverpool. De son côté, Todo Fichajes assure qu’un chèque de 25 millions d’euros devrait suffire pour finaliser le transfert de Charles De Ketelaere.