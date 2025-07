PSG : Grosse inquiétude signalée pour Achraf Hakimi

Une ombre plane sur l’état physique de Achraf Hakimi, alors que le PSG enchaîne les trophées. La situation de l’arrière droit inquiète au point où Pierre Ménès alerte sur la nécessité urgente de recruter une doublure afin d’épargner le Marocain.

PSG : Hakimi, un marathon sans fin

Samedi face au Bayern Munich, Achraf Hakimi a disputé son 67ᵉ match de la saison, symbole d’un calendrier parisien infernal. Sans concurrent naturel à son poste, le latéral marocain est contraint d’enchaîner les rencontres, avec des relais ponctuels de Warren Zaïre-Emery ou João Neves, des solutions de dépannage qui ne suffisent plus à masquer une réalité inquiétante.

Pierre Ménès, ancien consultant de Canal+, a tiré la sonnette d’alarme dans sa chronique « Pierrot le Foot » sur YouTube. « Je pense à un joueur comme Hakimi qui en plus va se coller la CAN en milieu de saison. Il va falloir trouver des solutions de remplacement, et faire qu’Hakimi ne participe qu’à la moitié des matchs aller, parce qu’il va falloir que ce garçon se régénère pour les matchs plus importants que le PSG aura à jouer », a-t-il affirmé.

Un renfort devenu indispensable

Avec la CAN 2025 qui s’ajoute à son calendrier déjà saturé, le risque de blessure s’accroît pour Hakimi. Selon Pierre Ménès, la direction parisienne se doit de réagir : « Il faudrait qu’il ait une doublure au poste de latéral droit. Je ne sais pas si c’est à l’étude au PSG. Avec la qualité de recrutement de Campos et la bénédiction de Luis Enrique, tu peux leur faire confiance, mais j’aimerais bien qu’un latéral droit arrive pour permettre à Hakimi de se soulager un petit peu. »

Le Paris Saint-Germain, qui a dominé la saison 2024-2025, sait qu’il devra préserver ses cadres pour viser haut en Ligue des champions. Reste à savoir si Luis Campos et Luis Enrique anticiperont cette urgence en recrutant un latéral capable de partager le fardeau du Lion de l’Atlas, avant qu’il ne soit trop tard.

