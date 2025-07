Mercato FC Nantes : Le FCN signe une 3e recrue en défense

Le FC Nantes continue de structurer son mercato estival avec méthode. Les Canaris accélèrent et actent l’arrivée de Nicolas Cozza en prêt, pour consolider ainsi leur arrière-garde pour la saison à venir.

Mercato FC Nantes : Le FCN rapatrie déjà Nicolas Cozza

Après avoir officialisé les venues d’Alexis Mirbach, Uros Radakovic en plus de la levée de l’option d’achat Johann Lepenant, le FC Nantes valide sa troisième recrue en défense. Nicolas Cozza, latéral gauche de 26 ans, revient en prêt pour une saison en provenance de Wolfsburg, sans option d’achat mais avec une prise en charge partielle de son salaire selon L’Equipe.

Déjà présent à la Beaujoire lors de la dernière saison, le natif de Bagnolet avait disputé 29 rencontres, avec un but et une passe décisive, qui confirment son statut de cadre dans l’effectif. Malgré le changement d’entraîneur et l’arrivée de Luis Castro en lieu et place d’Antoine Kombouaré, le club a souhaité maintenir une cohérence dans la construction de son effectif.

Courtisé en Angleterre et en Grèce, Cozza a privilégié la continuité en Loire-Atlantique pour s’intégrer dans le projet du technicien portugais. A en croire L’Equipe, il est attendu à la Beaujoire dès lundi pour retrouver le groupe, qui a déjà repris les entraînements pour la pré-saison.

Trois renforts encore attendus

En dépit de cette arrivée, le mercato nantais est loin d’être clos. Après ce renfort défensif, les dirigeants souhaitent recruter un milieu de terrain, en ciblant notamment Hong Hyun-Seok (Mayence), ainsi que deux ailiers pour compenser les départs de Pedro Chirivella et Moses Simon.

Un avant-centre pourrait également être ciblé en cas de départ de Matthis Abline ou Mostafa Mohamed. Malgré des moyens limités, le FC Nantes affiche ses ambitions et entend se donner les moyens de progresser dans un championnat toujours plus exigeant.