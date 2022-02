Real Madrid Mercato : Chelsea, Tuchel sur un coup énorme au Real !

Publié par Thomas le 04 février 2022 à 12:14

Tout juste défait contre Bilbao en Coupe du Roi, le Real Madrid a appris une mauvaise nouvelle ce vendredi, tout droit venue des champions d'Europe.

Real Madrid Mercato : Tuchel veut un pilier d’Ancelotti

C’est avec un certain mal de tête que se sont réveillés les Madrilènes ce vendredi. Privés de leur meilleur buteur, Karim Benzema, les Merengues ont connu un terrible coup d’arrêt hier soir au San Mamés, en se faisant éliminer de la Coupe du Roi contre une valeureuse équipe de Bilbao. Une déconvenue qui fait tache à quelques jours d’un choc contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Seulement, cette douloureuse défaite n’est pas la seule mauvaise nouvelle qu’a reçu Carlo Ancelotti ce vendredi. À en croire Sky Sports, le technicien italien pourrait perdre cet hiver l’un de ses meilleurs joueurs de la saison, le Brésilien Eder Militao. Le média britannique dévoile que Chelsea aurait fait du défenseur central, sa priorité absolue pour le prochain mercato estival.

Thomas Tuchel aurait communiqué à son board de tout faire pour s’attacher les services du joueur de 24 ans à la fin de la saison, quitte à casser la tirelire. Très courtisé en Europe, Militao est sous contrat jusqu’en juin 2025 au Real Madrid, et possède une valeur marchande de plus de 60 millions d’euros, ce qui en fait l’un des défenseurs les plus chers à l’heure actuelle. Véritable pièce maîtresse de l’effectif de Carlo Ancelotti cette saison, l’ancien joueur du FC Porto a déjà disputé 21 rencontres de Liga pour un but et une passe décisive.

Militao pour pallier le départ de Rüdiger

Si les champions d’Europe s’activent déjà pour le prochain marché des transferts, c’est parce qu’ils savent que leur défenseur star, Antonio Rüdiger, ne fera pas long feu à Stamford Bridge. Courtisé justement par le Real Madrid, mais aussi et surtout par le PSG, l’international allemand n’a toujours pas renouvelé son contrat chez les Blues, qui court jusqu’en juin. Pour anticiper un départ gratuit de son défenseur central, Thomas Tuchel prospecte déjà en Europe pour dénicher son remplaçant et semble avoir jeté son dévolu sur le très bon Eder Militao.