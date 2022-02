PSG : Après Ramos, un autre gros coup dur se profile avant le Real

Publié par JEAN-LUC D le 03 février 2022 à 19:14

Sergio Ramos pourrait manquer le choc entre PSG et le Real Madrid, le 15 février. Mais l’inquiétude grandit également autour d’une autre star.

Sergio Ramos très incertain pour le match contre le Real Madrid

À moins de deux semaines de la réception du Real Madrid pour les 8es de finale aller de la Ligue des champions, la situation physique de Sergio Ramos inquiète du côté du Paris Saint-Germain. Victime d’une lésion de bas grade, ce qui ressemble à une petite déchirure, l’ancien défenseur central madrilène pourrait être absent contre ses anciens coéquipiers. Selon le journal Le Parisien, le souci n’est pas anodin puisqu’il s’agit du mollet droit, « alors que c’est le gauche qui avait été touché au début de la saison et déjà lors du précédent exercice à Madrid ».

Le quotidien régional indique donc qu’il « y a très peu de chances que Ramos puisse participer » à la manche aller du double choc contre le Real Madrid, ce serait même « quasiment impossible », selon le média francilien. Toujours selon la même source, dans le meilleur des cas, Ramos « pourra s’asseoir sur le banc des remplaçants et encore… L’optimisme n’est d’ailleurs pas très élevé chez les décideurs parisiens qui redoutent de devoir se passer une fois de plus de l’ancien Madrilène ». Toutefois, Sergio Ramos n’est pas la seule préoccupation du Paris SG à quelques jours de la réception des hommes de Carlo Ancelotti.

PSG : Grosse inquiétude pour Messi avant le Real Madrid

Débarqué librement au Paris Saint-Germain en grande pompe l’été dernier, Lionel Messi n’arrive pas à retrouver son meilleur niveau en Ligue 1. Et alors que se profile le choc contre le Real Madrid, l’ancien capitaine du FC Barcelone ne rassure toujours pas dans la capitale. D’après les informations divulguées ce jeudi par El Confidencial, la star argentine ne parvient pas encore à s’adapter à sa nouvelle vie parisienne.

Outre la météo, le milieu de terrain offensif de 34 ans souhaiterait davantage pouvoir profiter de l’extérieur (sa maison n’ayant pas de terrain de foot ou de piscine). Messi regretterait aussi ses amis, la proximité de la mer et de la montagne… Il éprouverait une grande nostalgie et le média espagnol assure que le compatriote de Mauricio Pochettino peine à trouver la motivation. Il ne se sentirait pas non plus dans une grande forme physique, alors qu’il se remet d’une contamination à la Covid-19 qui l’a affaibli. À moins de deux semaines d’un match important de Ligue des champions, le PSG croise donc les doigts pour le septuple Ballon d’Or.