PSG Mercato : Confidence de taille de Kylian Mbappé sur le Real

Publié par Ange A. le 07 février 2022 à 00:10

Buteur lors du succès de Paris à Lille dimanche, Kylian Mbappé s’est exprimé sur une éventuelle signature au Real Madrid cet été.

La mise au point de Kylian Mbappé concernant le Real Madrid

Le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de Lille dimanche à Pierre-Mauroy en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé s’est notamment illustré avec un but lors de ce festival offensif en terre lilloise. Au sortir de la rencontre, l’attaquant du PSG a été invité à se prononcer sur son avenir. Pas prolongé à Paris, le joueur de 23 ans est libre de s’engager avec le club de son choix. Ces derniers jours, plusieurs sources espagnoles ont révélé que Mbappé s’était déjà engagé avec le Real Madrid en vue du mercato estival. « Faux », à en croire le principal intéressé. L’ancien monégasque assure n’avoir encore rien décidé concernant son futur.

Mbappé annonce la couleur contre le Real

Kylian Mbappé va d’ailleurs croiser le chemin du Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’entend pas faire de cadeau à ce prétendant de longue date. Lequel avait vu toutes ses offres repousser par le PSG l’été dernier. Contre les Merengues, le champion du monde tricolore sera sans état d’âme lors de cette double confrontation. « Non, elle n’est pas prise [concernant sa décision,ndlr]. Le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou ce genre de choses. Je suis concentré pour gagner contre le Real Madrid, faire la différence et après on verra », a assuré le Parisien au micro de Prime Video après la rencontre. Le ton est donc donné pour les retrouvailles entre Paris et le Real. Le match aller se jouera au Parc des princes le 15 février. Le retour au Bernabeu est prévu le 9 mars.