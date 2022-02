PSG Mercato : Accord avec le Real Madrid, l’énorme aveu de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 07 février 2022 à 11:15

Dernièrement, plusieurs sources ont annoncé un accord définitif entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Le buteur du PSG a commenté ces rumeurs.

Un salaire de 50 M€ par an au Real Madrid

Le dernier jour du mercato hivernal, le journal allemand Bild a lâché une bombe en annonçant que Kylian Mbappé était parvenu à un accord définitif avec le Real Madrid sur la base d’un contrat longue durée avec à la clé un salaire monstrueux de 50 millions d’euros par saison. Malgré toutes les tentatives des dirigeants du Paris Saint-Germain, l’international français de 23 ans, sous contrat jusqu’en juin prochain, se préparerait donc à quitter gratuitement la Ligue 1 pour la Liga.

Une information confirmée quelques jours plus tard par El Chiringuito TV. À en croire le média espagnol, Mbappé serait déjà en train de préparer son futur déménagement à Madrid. L’ancien avant-centre de l’AS Monaco aurait ainsi contacté un membre de l’entourage de Karim Benzema, capable de prendre en charge les « services à domicile », dans sa future résidence. Après la large victoire du PSG face au LOSC (1-5), le protégé de Mauricio Pochettino a été interrogé sur son avenir.

PSG Mercato : Mbappé fait encore durer le suspense

Non, Kylian Mbappé n’a pas encore arrêté de décision sur la suite de sa carrière. Libre en fin de saison, le champion du monde 2018, auteur d'un superbe but sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy lors de la démonstration du PSG à Lille, dimanche soir, en clôture de la 23e journée de Ligue 1, a ouvertement laissé perdurer le suspense sur son futur, assurant n’avoir fait encore aucun choix sur sa prochaine destination.

« Non non, ma décision n'est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré sur le fait de gagner contre eux et de faire la différence. Après, on verra ce qui se passera », a déclaré le natif de Bondy au micro d’Amazon Prime Video. Une manière de démentir toutes les rumeurs des médias étrangers sur son avenir. Le Paris SG garde donc encore un peu d’espoir concernant la possibilité de convaincre son joueur de parapher un nouveau bail.