ASSE Mercato : Choix de Dupraz, le critère qui a fait la différence

Publié par ALEXIS le 11 février 2022 à 01:53

L’ ASSE avait plus d’une dizaine de noms avant de choisir le successeur de Claude Puel, mais le profil de Pascal Dupraz a fait la différence selon Loïc Perrin.

ASSE : Dupraz redonne de l'espoir grâce à 2 victoires consécutives

L’ ASSE a choisi Pascal Dupraz sur une longue liste d’entraineurs pour succéder à Claude Puel, limogé peu avant la mi-saison. Depuis le 14 décembre dernier, l’ancien entraîneur du Toulouse est donc le coach principal de l’AS Saint-Étienne. Il a pris le club à la 20e place de Ligue 1 et n’a toujours pas réussi à le sortir de la zone rouge. Cependant, son équipe, renforcée pendant le mercato hivernal, a pris 6 précieux points lors de ses deux derniers matchs. Les Verts ont infligé une défaite à Angers SCO (1-0) en Anjou, puis une autre au Montpellier HSC (3-1) au Stade Geoffroy-Guichard.

Désormais, l’ ASSE n’a plus que 2 points de retard sur ses concurrentes directes dans la source pour le maintien dans l’élite, à savoir les Girondins de Bordeaux(19es), le FC Metz (18e) et le FC Lorient (17e). Même l’ESTAC, qui pointe à la 16e place, a seulement 3 points de plus que les Stéphanois, à 15 matchs de la fin du championnat.

Loïc Perrin, « Pascal Dupraz correspond à l'identité de notre club »

Avant le match de Sainté contre Clermont Foot, dimanche (15h), Loïc Perrin est revenu sur le choix porté sur Pascal Dupraz (59 ans). Il confirme que la direction de l’ ASSE ne s’est pas trompée en nommant ce dernier, car son profil était celui recherché parmi les nombreux candidats à la tête du staff technique du club ligérien. « Pascal Dupraz est l'homme qu'il nous fallait. Il correspond à l'identité de notre club notamment au niveau humain », a confié le coordinateur sportif des Verts dans une interview dans But Football Club.

« Il a redonné confiance à tous les joueurs et c'est le plus important dans ces situations-là. Il a réussi à mettre les joueurs dans les meilleures dispositions pour qu'ils exploitent leur potentiel. J'ai l'intime conviction que nous sommes sur la bonne voie », a noté Loïc Perrin.