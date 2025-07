Mercato : Un indésirable quitte le RC Lens !

Dans une annonce faite sur ses réseaux sociaux, le RC Lens a officialisé le départ d’un joueur indésirable de son effectif. Il s’agit de Hervé Koffi, qui quitte les Sang et Or pour rejoindre le SCO Angers sous forme de prêt.

Mercato RC Lens : Hervé Koffi prêté au SCO Angers

C’est désormais officiel, Hervé Koffi n’est plus un joueur du RC Lens. Après plusieurs mois de séjours compliqués sous les couleurs du club artésien, l’international burkinabè de 28 décide de changer d’air et rejoint le SCO Angers. « Apparu à six reprises sous la tunique sang et or en 2024/25, le gardien burkinabé est prêté sans option d’achat au club angevin pour la saison 2025/26 de Ligue1. Bonne saison Hervé ! », a écrit le RC Lens.

Grâce à ce transfert, le natif de Bobo-Dioulasso s’offre l’occasion exceptionnelle d’évoluer dans un environnement favorable. Il pourrait retrouver du temps de jeu en tant que gardien de but numéro et retrouver ses anciennes marques. Avant de signer au RC Lens, Hervé Koffi avait accompli l’exploit de maintien le SC Charleroi en Jupiler Pro League belge.