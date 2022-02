ASSE : Avant Clermont, une terrible nouvelle tombe à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 10 février 2022 à 17:53

À quelques jours d'une rencontre cruciale contre le voisin clermontois, l' ASSE a appris ce jeudi une terrible nouvelle, qui devrait impacter la rencontre.

ASSE : Les Verts privés de leurs supporters à Clermont

Après leur victoire convaincante contre Montpellier où ils avaient réussi à inscrire trois buts dans les 10 dernières minutes, les Stéphanois ont renoué avec l’espoir de se maintenir à l’issue de la saison. Après une première partie de saison catastrophique, l’AS Saint-Etienne semble retrouver des couleurs sous les ordres de Pascal Dupraz. Auteur d’un mercato hivernal ambitieux, le club ligérien a vu ces derniers jours son effectif s’étoffer en conséquence. De bon augure pour le derby contre Clermont dimanche.

Seulement, l’ ASSE a appris une bien mauvaise nouvelle sur cette rencontre, annoncée par la préfecture du Puy-de-Dôme ce jeudi. Dans un communiqué officiel, l’AS Saint-Etienne se voit privé de ses supporters pour le match de dimanche. Les fans stéphanois sont même interdits de déplacement, les empêchant de traîner aux abords du stade Gabriel-Montpied. Cette décision pour le moins surprenante, a été justifiée par le préfet comme une volonté d’éviter tous types de débordements, liés notamment à " l'enjeu du match pour le classement ". Le communiqué explique surtout que la présence de " deux sections de supporters ultra de l'équipe de l'ASSE sur le département du Puy-de-Dôme " dont l'une, les Green Angels " qui fêteront leur 30 ans le jour du match " rendent la rencontre sensible. Une bien mauvaise nouvelle donc pour les Verts qui, on le sait, ne jouent pas de la même manière avec et sans leur public.

Dupraz avec un effectif des grands soirs pour le derby

Si l’annonce de l’interdiction de déplacement des supporters a de quoi peiner l’ ASSE, le club a reçu néanmoins quelques notes positives cette semaine. Privé d’un bon nombre de ses cadres depuis le début de l’année, Pascal Dupraz pourra ce dimanche composer avec un effectif presque au complet. En plus des retours de la CAN (Moukoudi et Neyou), le coach des Verts pourra compter sur la présence de sa recrue hivernale, Enzo Crivelli, touché jusqu’alors aux adducteurs. Dans le même temps, l’entraîneur savoyard a acté cette semaine l’arrivée de Miguel Trauco à l’entraînement, qui n’avait pas joué depuis le 2 janvier avec Sainté. Un renfort de poids dans un secteur agonisant depuis plusieurs semaines.