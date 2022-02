PSG Mercato : Mbappé fait une nouvelle sortie fracassante sur le Real

Publié par JEAN-LUC D le 17 février 2022 à 11:57

Selon plusieurs sources, Kylian Mbappé a déjà un accord avec le Real Madrid pour l’été prochain. L’attaquant du PSG a commenté cette rumeur.

Mbappé : « Je suis vraiment concentré et content d’être au PSG »

Kylian Mbappé continue d’être au centre des spéculations concernant le Paris Saint-Germain. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant de 23 ans n’a toujours pas renouvelé son engagement en faveur des Rouge et Bleu. D’ailleurs, des sources espagnoles et allemandes ont récemment révélé que l’international français s’est déjà mis d’accord avec Florentino Pérez en vue d’une arrivée libre au Real Madrid à l’issue de la saison.

Mbappé devrait ainsi parapher un bail de longue durée avec le club madrilène et percevoir annuellement un salaire de 50 millions d’euros. Seulement, le principal concerné continue de démentir cette grosse rumeur et assure n’avoir encore arrêté aucune décision pour la suite de sa carrière. Après sa prestation XXL contre les Merengues, mardi soir en Ligue des Champions, l’enfant de Bondy a une nouvelle fois confirmé sa position. « J’ai voulu me concentrer sur le football. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Tout le monde sait un peu tout, tout le monde parle pour rien dire », a déclaré le champion du monde 2018 au micro de Prime Video. Revenant sur sa belle prestation contre l’équipe de Carlo Ancelotti, le protégé de Mauricio Pochettino a expliqué que : « la vérité, c’est que j’étais concentré pour aider l’équipe. »

Pour ceux qui espèrent le voir lever le pied face aux Madrilènes, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco promet « encore montrer le 9 mars » la même prestation qu’au Parc des Princes. « Je suis vraiment concentré et content d’être au PSG. Je n’ai pas attendu de jouer le Real Madrid un soir de février pour savoir que je joue dans l’une des meilleures équipes du monde », a précisé Kylian Mbappé. Des propos qui devraient réjouir les dirigeants parisiens qui veulent absolument convaincre leur numéro 7 de rester en Ligue 1.

PSG Mercato : Mbappé a parlé avec le Real après le match

D’après les informations livrées mercredi soir par Edu Aguirre dans l’émission El Chiringuito, en marge du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid (1-0), l’entourage de Kylian Mbappé aurait eu une réunion avec des émissaires madrilènes. Le journaliste espagnol explique que « celle-ci s’est tenue dans la soirée, à Paris, mais rien n’a encore été signé ».

En ballottage entre le PSG et le Real Madrid, Mbappé aurait fait comprendre à son cercle proche « qu’il veut se sentir au centre du projet sportif ». Informé de cette rencontre entre son joueur et le club espagnol, « le Qatar est entré de plain-pied dans le dossier de la prolongation de Mbappé. Il fera tout son possible pour le retenir au PSG », indique Edu Aguirre. Le feuilleton Mbappé est donc encore loin de connaître son épilogue.