Le PSG prêt à forcer la main au Barça pour la succession de Mbappé

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, qui va rejoindre le Real Madrid en fin de saison, le PSG serait prêt à forcer la main au Barça pour son nouveau phénomène.

Le PSG rêve du phénomène du Barça

Avec le départ programmé de Kylian Mbappé cet été, le PSG a un objectif clair : renforcer son attaque et acheter un crack absolu. Selon Le Parisien et One Football, le rêve du président du club de la capitale, Nasser Al Khelaifi, est la pépite du FC Barcelone Lamine Yamal. Certes le jeune catalan est sous contrat avec le club blaugrana jusqu’en 2026 mais cela ne fait pas peur aux dirigeants parisiens qui seraient prêt à débourser une somme astronomique.

Mercato : le PSG rêve de Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone

Le Paris SG prêt à investir 200M€ pour Yamal ?

C’est la somme que serait enclin à payer le Paris Saint-Germain pour s’attacher les services de Lamine Yamal. Une opération qui ne serait pas sans rappeler le transfert mythique de Neymar entre justement le PSG et le FC Barcelone. Bonne nouvelle pour le club de la capitale, les finances seraient dans le vert selon Le Parisien. Avec le départ de ses stars l’été dernier, le PSG aurait assaini ses comptes et ne serait plus gêné par le fameux fair-play financier.

De bonne augure pour le club de la capitale dans son remaniement offensif prévu cet été. Outre sa force de frappe économique, Paris a un autre avantage dans ce dossier : l’agent de Lamine Yamal. Le jeune attaquant barcelonais est représenté par Jorge Mendes, qui gère déjà les carrières de beaucoup de joueurs parisiens.