PSG : Discipline, après Mbappé, Verratti attendu à la barre

Publié par Ange A. le 24 février 2022 à 05:00

Marco Verratti devrait à son tour écoper d’une sanction après la défaite du PSG à Nantes. Kylian Mbappé est déjà fixé sur son sort.

Marco Verratti risque gros après Nantes

Le Paris Saint-Germain a eu du mal à digérer sa défaite contre le FC Nantes. Après son court succès en Ligue des champions contre le Real, le PSG a chuté à Nantes (3-1) samedi. Les décisions de Mickaël Lesage, le central de la partie, ont fait l’objet de vives critiques côté parisien. Leonardo et Marco Verratti n’ont pas manqué de pester vertement contre l’arbitrage au micro de Canal Plus. « C’est le seul arbitre au monde qui peut faire une chose comme ça [...] Parfois les arbitres il faut prendre les responsabilités, parce que là on s’est fait ch... dessus avec les arbitres », avait dégainé le milieu parisien. Ses propos n’ont pas échappé au Conseil national de l’éthique de la Fédération française de football (FFF). Lequel a saisi la commission de discipline de la LFP.

Marco Verratti est convoqué pour la prochaine réunion disciplinaire de la Ligue le 2 mars prochain. Selon le règlement, le milieu du Paris Saint-Germain pourrait écoper de cinq matchs de suspension si ses propos sont jugés « grossiers » ou « injurieux ». L’Italien pourrait manquer trois matchs si ces paroles sont jugées « blessantes » ou « susceptibles d’offenser une personne ». Il ne risque que deux matchs de suspension si la Ligue juge ses propos sont « excessifs » ou « déplacés ».

Kylian Mbappé sanctionné après Nantes

Alors que le sort de Marco Verratti reste attendu, Kylian Mbappé est déjà fixé sur le sien. Contre le FC Nantes, l’attaquant du Paris Saint-Germain avait écopé d’un carton jaune. Il s’agit du troisième avertissement de l’attaquant du PSG en l’espace de dix rencontres. Le buteur parisien écope d’un match de suspension ferme. Mauricio Pochettino devra donc se passer de ses services lors du déplacement à Nice le 5 mars. À noter que le club de la capitale reste sur une élimination en Coupe de France contre le Gym, son dauphin en championnat.