PSG : Deux Parisiens risquent gros après la défaite à Nantes

Publié par Ange A. le 21 février 2022 à 05:05

Le PSG risque gros auprès des instances après sa défaite sur la pelouse du FC Nantes (3-1). Deux Parisiens risquent des sanctions.

Les graves accusations du PSG après Nantes

Après son court succès contre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain s’est fait surprendre par le FC Nantes. Paris s’est incliné contre Nantes (3-1) à La Beaujoire samedi. Si Mauricio Pochettino a refusé d’accabler Mickaël Lesage, le central de la partie, ce n’était pas le cas de Leonardo. Le directeur sportif parisien a eu des mots durs envers l’officiel. « On a perdu, c’est mérité. Mais on a un peu l’envie de siffler contre nous. On a des fautes entre Neymar, Mbappé, Verratti et l’arbitre ne dit rien. C’est peut-être un arbitre classique, de 47 ans, mais honnêtement la faute sur Kylian... Le VAR ne marchait plus, d’un coup il fonctionne », a pesté le responsable parisien au micro de Canal Plus.

Comme lui, Marco Verratti a pointé les lacunes arbitrales après ce revers. « Comment c’est possible qu’on prenne dix cartons jaunes, on ne peut pas parler avec l’arbitre du tout […] Je pense que c’est le seul match et le seul arbitre qui fait ça. Les arbitres doivent prendre leurs responsabilités parce qu’on s’est fait un peu chier dessus », a déploré le milieu italien sur la chaîne cryptée.

Leonardo et Marco Verratti bientôt sanctionnés ?

Comme l’indique L’Équipe, les propos de Leonardo et Marco Verratti pourraient leur coûter cher. Le quotidien sportif révèle que leurs propos n’ont pas échappé à la FFF. Selon le média spécialisé, « la commission de discipline de la Ligue ne peut pas s’auto-saisir, au contraire du Conseil national de l’éthique (CNE) de la Fédération française de football ». « Si ce dernier décidait de s’emparer du dossier alors le directeur sportif et le milieu parisien s’exposeraient à une sanction de la commission de discipline », note le journal. Reste maintenant à savoir ce qu’il en sera après les sorties de ces cadres du Paris Saint-Germain.