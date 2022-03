PSG Mercato : 40M€, Leonardo débusque un joli coup en Espagne !

Publié par JEAN-LUC D le 01 mars 2022 à 05:03

Avec la situation de Layvin Kurzawa, le PSG aimerait recruter un nouvel élément en défense. Leonardo serait sur un joli coup en Espagne.

Leonardo vise un nouvel international brésilien

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Layvin Kurzawa n’est plus dans les plans du Paris Saint-Germain. Utilisé seulement une seule fois cette saison durant neuf petites minutes, le latéral gauche français de 29 ans est appelé à se trouver un nouveau point de chute depuis l’été dernier. Une chose qui pourrait se produire à l’issue de la saison en cours. D’ailleurs, Leonardo travaillerait déjà en coulisses pour lui trouver un successeur.

Et d’après les informations de Calciomercato, le directeur sportif du PSG serait sur les traces de l’un de ses compatriotes. En effet, le média transalpin explique que les dirigeants parisiens surveilleraient avec une attention particulière la situation de Renan Lodi. Arrivé en juillet 2019 en provenance de l’Athletico Paranaense pour 20,60 millions d’euros, l’international brésilien est lié avec l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2025. Désireux de renforcer le couloir gauche de l’effectif de Mauricio Pochettino, malgré les présences de Nuno Mendes et Juan Bernat, le PSG serait déterminé à lever l’option d’achat de Renan Lodi fixée à 40 millions d’euros par les Colchoneros. Marquinhos et Neymar Jr pourraient donc voir débarquer dans la capitale un autre joueur de la Seleçao dans les mois à venir. Mais l’affaire est encore loin d’être bouclée.

PSG Mercato : Grosse concurrence pour Renan Lodi

Si Leonardo et le Paris Saint-Germain tiennent à recruter Renan Lodi lors du prochain mercato estival, ils devront le faire rapidement pour doubler l’énorme concurrence qui existe sur ce dossier. En effet, Calciomercato rapporte que parmi les équipes qui s’intéressent au défenseur de l’Atlético Madrid, Chelsea et la Juventus Turin seraient aussi prêts à payer le montant fixé pour sa clause libératoire. À la recherche d’un arrière gauche pour remplacer Alex Sandro, qui pourrait changer d’air à l’issue de la saison, les dirigeants de la Juve seraient à l’heure actuelle les plus chauds sur cette piste. Leonardo et le PSG sont donc prévenus.