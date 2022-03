Real Madrid Mercato : Avant Mbappé, un joyau proche de signer !

Publié par Thomas le 01 mars 2022 à 20:15

Dans sa volonté de renforcer son effectif pour les années à venir, le Real Madrid serait en passe d'acter une signature énorme en attaque.

Real Madrid Mercato : Un milieu offensif bientôt prolongé

Les Merengues entament leur révolution. Avec l’inauguration prochaine du nouveau Santiago Bernabeu, jugé comme avant-gardiste et titanesque, le Real Madrid prévoit d’offrir à ses supporters un effectif galactique pour les saisons à venir. À l’image de son équipe légendaire des années 2000, incarnée par des stars comme Beckham, Zidane ou Ronaldo, Florentino Pérez rêve de s’armer des meilleurs joueurs de la planète. Un chantier colossal qui pourrait passer dans un premier temps par la prolongation des valeurs sûres du club.

À l’instar de Karim Benzema, Federico Valverde ou encore Thibaut Courtois l’été dernier, les Merengues travaillent d’arrache-pied cette année pour blinder le contrat de plusieurs satisfactions de l’effectif. C’est le cas notamment du prodige espagnol Marco Asensio, dont les bonnes performances cette saison sous les ordres de Carlo Ancelotti aurait poussé le board madrilène à étendre son contrat.

Initialement lié à la Maison Blanche jusqu’en 2023, le joueur de 26 ans devrait rapidement voir son aventure à Madrid prolongée. À en croire les informations du média ABC, l’international espagnol souhaite rester chez los Blancos. Une envie réciproque qui devrait se conclure rapidement par une prolongation de quatre saisons. Asensio devrait parapher son nouveau contrat prochainement où un salaire annuel de 4,5 millionsd’euros l’attendrait.

Une première étape du projet faramineux de Pérez

À travers ces multiples prolongations de contrat, Florentino Pérez ne fait que préparer le futur du Real, misant sur des forces jeunes et prometteuses. Néanmoins, le gros du projet madrilène reposera essentiellement sur le recrutement de cet été. Avec Kylian Mbappé en ligne de mire, les Merengues rêvent d’un quatuor d’attaque exceptionnel, réunissant les meilleurs joueurs de la planète.

En plus de Karim Benzema et Vinicius Junior, jugés intouchables par le board madrilène, Pérez souhaite inclure le duo de Wonderkids Kylian Mbappé et Erling Haaland. Un rêve fou que le président du Real Madrid s’adonne à mettre en place en interne. Comme l’avance la Gazzetta dello Sport ce mardi, Madrid pense faire revivre l’ère galactique à travers ces quatre joueurs, piliers du futur projet madrilène.