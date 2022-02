PSG Mercato : Prolongation, Real Madrid, Mbappé répond aux Ultras !

Publié par JEAN-LUC D le 28 février 2022 à 19:11

Après son doublé face à l’ASSE, Kylian Mbappé a reçu un message du Collectif Ultras Paris (CUP). Annoncé au Real Madrid, l’attaquant du PSG a répondu aux fans parisiens.

Le CUP à Mbappé : « De Bondy à Paris, Kylian ton histoire s’écrit ici »

Kylian Mbappé est rentré un peu plus dans l’histoire du Paris Saint-Germain depuis ce weekend et son doublé de samedi contre l’AS Saint-Étienne (3-1), à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Avec ses deux buts, l’enfant de Bondy a égalé le record de buts de Zlatan Ibrahimovic, devenant ainsi le deuxième co-meilleur buteur de l’histoire du Paris SG.

Avant le début de la rencontre, le Collectif Ultras Paris a lancé un message fort à Kylian Mbappé concernant son avenir. Alors que le numéro 7 du collectif parisien est annoncé au Real Madrid l’été prochain, le puissant groupe de supporters des Rouge et Bleu a exhibé une banderole dans les tribunes du Parc des Princes avec le message : « De Bondy à Paris, Kylian, ton histoire s’écrit ici ! » Un message bien reçu par le joueur de 23 ans qui y a répondu.

PSG Mercato : Kylian Mbappé convaincu par le CUP ?

Après les Présidents Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et la Maire de Paris Anne Hidalgo, c’est au tour du CUP de venir prêter main-forte à la direction du Paris Saint-Germain dans le dossier Kylian Mbappé. Après les applaudissements du Collectif Ultras Paris au moment de son remplacement et suite à la banderole déployée à son égard, l’avant-centre du PSG s’est dit touché par la marque de sympathie des fans parisiens.

« Ah c’est sympa ! C’est sympa d’avoir l’affection des gens, l’affection des supporters. Je pense qu’on joue aussi pour ce genre de choses. Bien sûr qu’il y a toujours ce côté performances, ce côté statistique, ce côté titres, mais je pense que laisser une empreinte dans la mémoire des gens fait aussi partie de marquer l’histoire, de créer un lien avec les gens… Ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir et je les remercie aussi pour ça. Ce sont des choses qui restent dans votre mémoire », a répondu Kylian Mbappé après le match. Aux dernières nouvelles, cette action du CUP pourrait peser dans la prise de décision du joueur concernant son avenir dans la capitale.