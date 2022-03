PSG Mercato : Les vérités de Leonardo sur le cas Kylian Mbappé

Publié par Ange A. le 03 mars 2022 à 07:05

Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo a rétabli la vérité concernant la prolongation du contrat de Kylian Mbappé.

L’énorme démenti de Leonardo sur Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain souhaite à tout prix prolonger le contrat de Kylian Mbappé. L’attaquant de 23 ans arrive au terme de son bail cet été. Recruté en 2017 en provenance de Monaco, il sera libre de rejoindre le club de son choix si sa situation demeure inchangée. Un scénario que redoute le PSG qui souhaite un nouveau bail. Mais jusqu’ici, le champion du monde tricolore n’a pas donné de réponse favorable aux propositions de sa direction. Plusieurs rumeurs circulent depuis sa prestation contre le Real. La plus en verve est celle concernant une prolongation avec un salaire annuel à plus de 50 millions d’euros et 100 millions de prime à la signature. Des montants démentis par Leonardo, le directeur sportif parisien.

« Ce n’est pas vrai. On n’a pas transmis d'offre précise. Il y a un élément important : je pense que la dernière chose qu’on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il devienne le meilleur joueur possible », souligne le technicien dans un entretien à L’Équipe paru ce jeudi.

Leonardo garde espoir pour Mbappé

Si le Paris Saint-Germain n’a pas encore transmis d’offre à Kylian Mbappé, Leonardo assure fera son possible pour retenir son crack. Le directeur sportif parisien est certain que rien n’est encore plié dans ce dossier. Les dernières rumeurs venues d’Espagne annoncent un accord verbal entre Mbappé et le Real Madrid. Pour le responsable parisien, outre son portefeuille, le PSG dispose d’un autre atout non-négligeable pour dissuader son attaquant de partir. « Maintenant, je pense que Kylian a vraiment une grande réflexion. Le ressenti qu’il y a eu samedi au stade [doublé contre Saint-Étienne, ndlr] c’est magnifique. Quelque chose se crée, pas seulement pour lui. Je ne suis pas là pour être mielleux mais d’autres clubs n'ont pas des ultras comme ça. Ça peut peser », explique le technicien brésilien.