FC Nantes Mercato : Marseille, c'est fait, Kolo Muani a signé !

Publié par Thomas le 04 mars 2022 à 12:51

Très proche de l'Olympique de Marseille cet hiver, l'attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani, s'est engagé dans son nouveau club.

FC Nantes Mercato : Kolo Muani file à l’Eintracht Francfort

Coup de tonnerre chez les Canaris ! En fin de contrat au mois de juin au FC Nantes, l’avant-centre français Randal Kolo Muani s’est engagé en Bundesliga ce vendredi, à l’Eintracht Francfort. Une super opération bouclée par les 10es du championnat allemand qui ont réussi à extirper le très convoité attaquant à de gros clubs comme l’Olympique de Marseille. À la recherche de renforts offensifs cet hiver, le club de Pablo Longoria avait entamé des discussions avancées avec l’entourage du Bondynois pour une arrivée libre en fin de saison.

Malgré un rapprochement certain avec l'OM, le joueur avait finalement décidé de prioriser les offres venues de l’étranger. Une déconvenue énorme pour Longoria qui lorgnait le joyau du FC Nantes depuis de longs mois. Présent cet été aux Jeux Olympiques avec l’Equipe de France, Kolo Muani avait signé cette saison une montée en puissance importante sur la scène européenne avec 9 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, dont une performance remarquée contre le PSG mi-février.

Un superbe coup de Francfort

Face à une concurrence de cadors comme l’AC Milan ou l'Olympique de Marseille, l’Eintracht Francfort est parvenu à convaincre Randal Kolo Muani de signer dans ses rangs, lui garantissant un projet sportif ambitieux, ainsi qu’un salaire bien supérieur à celui perçu au FC Nantes. Le directeur sportif du club allemand,Markus Krösche, s’est félicité de cette signature, soulignant la grande polyvalence du joueur de 23 ans.

" Randal Kolo Muani apporte les compétences dont nous avons besoin pour notre jeu. Il est rapide, robuste et a un très bon coup. De plus, il est tactiquement variable et peut jouer dans plusieurs systèmes, ce qui nous donnera encore plus de variabilité dans la nouvelle saison. Randal a également suscité l'intérêt de nombreux clubs en raison de son potentiel de développement. Nous sommes très heureux qu'il veuille faire ses prochaines étapes à l'Eintracht Francfort. "