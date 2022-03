Real-PSG : Dernière minute, Mbappé blessé, Ramos présent !

Publié par Thomas le 07 mars 2022 à 16:46

Coup de tonnerre incroyable au PSG, à quelques jours du choc contre le Real Madrid, le Paris SG a appris le potentiel forfait de sa star Kylian Mbappé.

PSG : Kylian Mbappé quasi forfait contre le Real Madrid

La malédiction se poursuit dans les rangs du Paris Saint-Germain. Après Neymar et Verratti, coutumiers des absences en Ligue des Champions ces dernières années avec les Rouge et Bleu, c’est au tour de Kylian Mbappé de défrayer la chronique. Incontestablement le meilleur joueur du Paris SG cette saison, l’attaquant tricolore s’est blessé à l’entraînement ce lundi à deux jours du choc contre le Real Madrid. Déjà absent ce week-end pour suspension contre l’OGC Nice (défaite 1-0 du PSG), le Bondynois a de fortes chances de manquer le match de mercredi.

Le joueur de 23 ans aurait reçu, selon L’Équipe, un coup de pied important de la part de Idrissa Gueye ce lundi. D’après les récents examens passés par le PSG, il ne s’agirait pas d’une fracture, de quoi présager un mince espoir de voir Kylian Mbappé apparaître dans le groupe Rouge et Bleu convoqué par Mauricio Pochettino mercredi. Un coup dur terrible pour les Parisiens, qui savent que leurs chances de qualifications se réduisent drastiquement sans leur homme fort de la saison. Face aux Aiglons samedi dernier, l’absence de l’ancien monégasque avait laisser le club francilien fantomatique, ne se montrant jamais dangereux devant le but avec son trio du soir, Neymar-Messi-Di Maria.

Sergio Ramos bien présent au Bernabeu

Si le forfait de Kylian Mbappé reste encore à confirmer, pour ce qui est de son coéquipier de la défense, Sergio Ramos, la décision est déjà prise. Interrogé par la presse espagnole ce lundi, Mauricio Pochettino a confirmé la présence du défenseur espagnol mercredi. L’ancien capitaine du Real Madrid aurait demandé à sa direction de faire le voyage avec ses nouveaux coéquipiers malgré une indisponibilité à jouer. " Sergio nous a demandé de voyager, il aimerait venir et assister au match ", a déclaré l’entraîneur argentin dans l’émission El Chiringuito. Un supplément d’âme non négligeable pour le PSG, quand on connaît l'enjeu et la pression qui entourent les joueurs de la capitale pour ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Compo probable du PSG contre le Real Madrid :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, P. Kimpembe, Marquinhos, N. Mendes

Milieux de terrain : L. Paredes, Danilo, M. Verratti

Attaquants : Neymar, L. Messi, A. Di Maria