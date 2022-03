OGC Nice-PSG : Deux coupables désignés pour la défaite du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 07 mars 2022 à 10:46

Avant le choc contre le Real Madrid, le PSG avait rendez-vous sur le terrain de l’OGC Nice, samedi. Deux responsables ont été désignés pour cette défaite (1-0).

Le PSG a joué avec « deux boulets » face à Nice

Battu par l'OGC Nice samedi soir (1-0), à l’Allianz Riviera, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’a pas rassuré avant d’aller défier le Real Madrid mercredi, à Santiago Bernabeu, à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Malgré une nette domination, Lionel Messi et ses partenaires n’ont pas trouvé le chemin des filets de l’équipe niçoise, en l’absence de Kylian Mbappé.

Dans l'analyse de cette rencontre, Pierre Ménès a désigné le défenseur allemand Thilo Kehrer et le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum comme les deux coupables de cette défaite des Rouge et Bleu face aux Aiglons. Pour l’ancien consultant de Canal+, les deux joueurs n’ont pas été au niveau lors de ce match qui préparait pourtant un rendez-vous décisif en Ligue des Champions.

« Et puis en soirée, le choc entre le leader et le 3e a accouché d’un match aussi terne que médiocre entre une équipe qui avait décidé de ne pas jouer et une autre qui n’avait pas envie de jouer. Et je serai plus sévère avec les Niçois qu’avec des Parisiens qui jouent mercredi à Madrid. Car Pochettino avait aligné une équipe privée de 6 titulaires et avec deux boulets nommés (Thilo) Kehrer et (Georginio) Wijnaldum », assure Pierre Ménès sur son blog, « Pierrot Le Foot ». Malgré cette défaite, les Parisiens ne s’alarment pourtant pas pour le voyage à Madrid.

Après Nice, Kehrer se penche déjà sur le Real Madrid

Titulaire samedi face à l’OGC Nice, Thilo Kehrer n’a pas rendu une bonne copie comme le prouve sa note (4) après le match et la défaite du Paris Saint-Germain. À quelques jours de croiser le fer avec le Real Madrid, en Ligue des Champions, le joueur de 25 ans préfère rester positif. « On a eu un peu de difficulté, à trouver la dernière passe, la dernière action pour être vraiment efficaces, et marquer. Je pense que si on arrivait à ouvrir le score, il y aurait eu de grandes chances qu’on rentre avec les 3 points et ce n’est pas le cas », a confié le protégé de Mauricio Pochettino sur le site officiel du PSG.

« On est déçus. Mais on est déjà concentrés sur le prochain match. Je pense qu’il y a quand même des choses positives à retenir. On a contrôlé le match. Nice, à domicile, c’est simple, ils ont la meilleure défense en Ligue 1 et on savait que ce serait difficile de trouver des espaces et de se créer des occasions (…) Ils ont été efficaces à 100%, car ils n’ont pas eu beaucoup d’autres occasions que sur le but. Mais on garde quand même des choses positives, et on garde une attitude positive pour le Real Madrid », a ajouté l’ancien pensionnaire de Schalke 04.