Chelsea Mercato : Déjà une porte de sortie pour Thomas Tuchel

Publié par Ange A. le 11 mars 2022 à 06:55

Avec les sanctions appliquées contre Roman Abramovitch et Chelsea, un club européen suivrait de près la situation de Thomas Tuchel.

Chelsea sanctionné, Thomas Tuchel courtisé par un rival

Chelsea paye cher la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Roman Abramovitch, le président du club londonien depuis 2003, entend notamment passer la main. L’homme d’affaires russe, présenté comme un proche de Vladimir Poutine, a récemment mis en vente le champion d’Europe en titre. Mais avec le gel de ses avoirs, la vente de Chelsea ne peut être effective. Tout comme les Blues seront privés de vente et de recrutement lors du mercato. Le 3e de Premier League voit également ses sponsors le lâcher un à un. Le dernier en date est Three. Face à cette situation, l’avenir de Thomas Tuchel commence à inquiéter. Son contrat avec le club anglais court jusqu’en 2024. Mais un départ prématuré de Tuchel est désormais évoqué. À tel point qu’un rival du championnat anglais suivrait avec attention sa situation. The Telegraph assure en effet que Manchester United serait disposé à accueillir le technicien allemand cet été.

Manchester United à l’écoute

La source indique en effet que les Reds Devils auraient demandé aux proches de Thomas Tuchel de leur tenir informer au cas où il déciderait de quitter Chelsea. Mais l’heure ne semble pas encore à un départ de l’Allemand des Blues. « Je suis toujours très heureux d’être le manager d’une équipe de football très compétitive. J’ai le sentiment d’être privilégié. Nous n’y sommes pour rien, et pour le moment il semble que tout continue presque normalement », a fait savoir l’ancien entraîneur du PSG en marge de la victoire des Blues à Norwich jeudi soir.

Manchester United est en quête d’un entraîneur pour la saison prochaine. Les Reds Devils n’ont conforté Ralf Rangnick que comme intérimaire. Le technicien allemand devrait ensuite rejoindre le staff mancunien pour l’aider à trouver un successeur à Ole Gunnar Solkskjaer, limogé en novembre.