Chelsea : Tuchel agacé par les questions sur Abramovitch et l'Ukraine

Publié par ALEXIS le 02 mars 2022 à 03:15

Tuchel, coach de Chelsea, s’est emporté en conférence de presse, face aux questions récurrentes sur la guerre de la Russie en Ukraine et sur Abramovitch.

Chelsea : Tuchel, « combien de fois dois-je dire que la guerre c’est horrible »

Avant Chelsea - Liverpool, dimanche, en finale de la League Cup (coupe de la Ligue anglaise), Thomas Tuchel avait condamné l’invasion de la Russie en Ukraine. Ce mardi, avant le match contre Luton Town FC, en FA Cup (Coupe d’Angleterre), le Manager des Blues a encore été bombardé de questions relatives à la crise Russo-Ukrainienne et au président du club londonien. En effet, ce dernier est impliqué dans la crise, car proche de Vladimir Poutine et acteur majeur dans les négociations entre Moscou et Kiev, entamées en Biélorussie, lundi, en vue d’un cessez-le-feu.

Le technicien s’est énervé face à l’insistance des journalistes sur l’impact de la crise sur le club londonien. « On sait qu’il y a des choses plus importantes que le football, mais les journalistes continuent de me poser des questions sur la guerre », a déploré Thomas Tuchel, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Combien de fois dois-je dire que la guerre c’est horrible. C’est horrible. Il n’y a pas d’autre opinion possible à ce sujet », s’est-il emporté ensuite.

« Mais pourquoi devrait-on être plus perturbés que d’autres » ?

Rappelons que Roman Abramovitch a décidé de confier la gestion quotidienne de Chelsea aux administrateurs de la Fondation caritative du club. Toutefois, l’image des Blues reste toujours dominée par celle du milliardaire russe, malgré son retrait. « Mais pourquoi devrait-on être plus perturbés que d’autres par cette question ? Bien sûr que c’est là dehors et qu’il y a plus important que le football dehors », s’est agacé l’ancien entraîneur du PSG.

« Il y a d’autres choses plus importantes que le sport. Et même s’il y a une distraction énorme et que nous sommes inquiets, nous devons essayer de créer une atmosphère, afin de nous concentrer sur notre travail, notre passion, et être reconnaissants, car nous sommes privilégiés de l’avoir », a insisté Thomas Thuchel.

Pour finir, le patron du staff technique de Chelsea a martelé aux journalistes les plus insistants : « vous devez arrêter ! Je ne suis pas un homme politique. Franchement, je me sens même mal de me répéter, car je n’ai jamais fait l’expérience de la guerre. Je fais du mieux que je peux, mais vous devez arrêter de me poser ces questions. Je n’ai pas les réponses à ces questions ».