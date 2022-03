PSG Mercato : Kylian Mbappé s’en va, le Paris SG prépare 70M€ !

Publié par JEAN-LUC D le 15 mars 2022 à 13:06

Le PSG semble de plus en plus se faire à l’idée qu’il a perdu Kylian Mbappé. Pour le remplacer, le club parisien serait prêt à signer un chèque de 70M€.

Leonardo accélère pour Rafael Leao

L’affaire n’est pas encore officielle, mais la presse espagnole assure que le Real Madrid a d’ores et déjà bouclé l’arrivée de Kylian Mbappé pour l’été prochain. Les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent donc en coulisses afin de mettre la main sur une nouvelle star en attaque. Si les pistes Robert Lewandowski (Bayern Munich), Mohamed Salah (Liverpool), Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Ousmane Dembélé (Barça) sont régulièrement évoquées, les Rouge et Bleu pensent aussi à des attaquants moins bling-bling.

Ce mardi, La Gazzetta dello Sport assure que Leonardo accélère sur le dossier Rafael Leao. Auteur d’excellentes prestations sous les couleurs de l’AC Milan depuis son arrivée en 2019 en provenance de Lille, l’international portugais a toujours été associé au club de la capitale. Alors que Mbappé pourrait rejoindre librement le Real Madrid cet été, la direction parisienne serait déterminée à faire de lui le successeur du Français de 23 ans. Auteur de 11 buts et 6 passes décisives en 32 passes décisives toutes compétitions confondues, Rafael Leao possède le profil idéal pour prendre la place du Bondynois auprès de Lionel Messi et Neymar la saison prochaine, selon les dirigeants du PSG. Mais l’affaire est loin d’être actée pour le leader du championnat de Ligue 1.

PSG Mercato : Leonardo déjà fixé pour Leao ?

Pour s’octroyer les services du compatriote de Cristiano Ronaldo, le Paris Saint-Germain serait disposé à signer un chèque de 70 millions d’euros à l’AC Milan. Rafael Leao, lui, devrait se voir offrir un juteux contrat d’un salaire de 6 millions d’euros annuels. Seulement, le club lombard, qui savoure son retour au premier plan depuis ces trois dernières saisons, compte bien se donner les moyens de conserver ses meilleurs éléments.

Après Théo Hernandez, les Rossoneri souhaiteraient prolonger prochainement le bail de l’ancienne pépite du Sporting Portugal. Une mauvaise nouvelle pour les Dogues qui devraient pourtant recevoir 15% d’une future vente de Rafael Leao. À 22 ans, le natif d’Almada serait donc encore loin d’un retour en Ligue 1, sauf si un chèque plus rehaussé parvient à convaincre le club italien, à en croire les dernières révélations de La Gazzetta dello Sport.