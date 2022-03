Real Madrid Mercato : Avant l'arrivée de Mbappé, un départ se précise !

Publié par Jules le 22 mars 2022 à 18:35

Alors que l’arrivée de Kylian Mbappé se précise au Real Madrid, un attaquant pourrait quitter le club madrilène dès cet été.

Real Madrid Mercato : Un départ se précise en attaque

En bonne voie sur le dossier Mbappé, le Real Madrid pourrait enregistrer le départ d'un joueur offensif dans les prochains mois, ce qui permettrait au club de libérer de la masse salariale pour accueillir le natif de Bondy. À en croire les informations de Marca, Luka Jovic (24 ans) serait mécontent de son traitement dans la capitale espagnole et aurait, plus que jamais, des envies d'ailleurs.

Le buteur serbe, sur lequel le Real Madrid avait investi près de 60 millions d'euros en 2019, est très peu utilisé depuis son arrivée au club avec moins de 1 500 minutes de jeu en 49 matches sous la tunique madrilène. C'est ce manque de jeu qui provoquerait la frustration de Jovic et son envie de quitter Madrid. Prêté la saison passée à Francfort, son ancien club, le Serbe voudrait partir et retrouver du temps de jeu ailleurs.

Plusieurs clubs interessés par Luka Jovic

Trouver une porte de sortie au buteur de 24 ans n'est cependant pas une tâche facile pour le Real Madrid, notamment à cause de son gros contrat qui ne se termine qu'en 2025. Pour économiser une partie de son salaire, les Merengues penseraient à un nouveau prêt avec une prise en charge d'une partie de son salaire, mais d'autres options pourraient s'avérer plus rentables pour le club.

Conscient de ne pas pouvoir récupérer les 60 millions d'euros investis sur l'ancien joueur de l'Eintracht, le Real serait à l'écoute de toutes les offres et se tient prêt à négocier. Ces dernières semaines, plusieurs écuries seraient d'ailleurs rentrés dans la course pour tenter de débaucher l'international serbe (20 sélections). Parmi ces formations, Arsenal et Everton avaient déjà déclaré leur intérêt en janvier, tandis que l'AC Milan garderait un œil sur le joueur. Du côté de la Bundesliga, Dortmund reste à l'affût en cas de départ d'Haaland et d'échec dans le dossier Karim Adeyemi.