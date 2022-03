Bordeaux : Petkovic veut jouer un mauvais tour aux Girondins

Publié par Jules le 24 mars 2022 à 14:03

Mis à pied par les Girondins de Bordeaux en février dernier, Vladimir Petkovic demanderait une grosse somme d'argent à son ancien club.

Rien ne va plus aux Girondins de Bordeaux cette saison. Le club est dans une situation sportive catastrophique avec une 20e place de Ligue 1 et 6 points de retard sur le Clermont Foot 63, premier non-relégable. En plus de ça, les finances du club sont loin d'être pérennes, le club accuse un déficit de 40 à 60 millions d'euros sur la saison 2021-2022. Enfin, pour ne rien arranger, le FCGB se retrouve au cœur d'une grosse polémique concernant son gardien Benoît Costil. Les Girondins se seraient donc bien passés du retour au premier plan de Petkovic, qui réclame au club une somme très importante.

Alors qu'il a été remplacé par David Guion en février, Vladimir Petkovic n'en a pas fini avec les Girondins. Dernier rebondissement dans cette affaire qui dure, l'ancien sélectionneur de la Suisse, bourreau des Bleus à l'Euro 2020, réclamerait une somme difficilement abordable pour Bordeaux. Les sources diffèrent sur le montant exact des demandes du coach. Alors que Sud Ouest évoque 10 millions d'euros, le média Blick parle, pour sa part, d'une somme tournant autour des 20 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, un prix démentiel pour les Bordelais qui s'en passeraient bien.

Les négociations continuent avec Petkovic

Cette affaire entre les Girondins et leur ancien entraîneur continue donc et les négociations s'éterniseraient sur le sujet des compensations dues au licenciement de Petkovic. En effet, le coach suisse et son adjoint, tous les deux mis à pied par le club, étaient liés jusqu'en 2024 avec la lanterne rouge de Ligue 1, expliquant pourquoi les deux hommes réclament une telle somme.

Pour avoir un ordre d'idée, la somme réclamée par l'ancien sélectionneur de la Nati est très proche de celle que pourrait devoir payer le Paris Saint-Germain à Mauricio Pochettino en cas de licenciement du coach argentin. En effet, à la différence de Petkovic dont le contrat courait jusqu'en 2024, l'entraîneur argentin est, quant à lui, lié jusqu'en 2023 avec le PSG. Une année de contrat qui coûte cher, très cher, à Bordeaux.