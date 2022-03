Barça Mercato : Alexander-Arnold bientôt au FC Barcelone ?

Publié par Thomas le 28 mars 2022 à 22:23

Considéré comme l'un des tous meilleurs défenseurs de la planète, Trent Alexander-Arnold a déclaré sa flamme au Barça cette semaine.

Barça Mercato : Alexander-Arnold fou du FC Barcelone

Encore inconnu sur la scène européenne il y a quelques années, Trent Alexander-Arnold est devenu en l’espace de trois saisons l’un des tous meilleurs joueurs à son poste. À seulement 23 ans, l’international anglais ne cesse de régaler la Premier League de ses passes décisives. Avec 11 passes décisives en 26 rencontres de championnat cette saison, le latéral droit de Liverpool n’est autre que le meilleur passeur d’Angleterre devant ses coéquipiers Mohamed Salah (10) et Andrew Robertson (9). Sous contrat jusqu’en juin 2025 chez les Reds, Alexander-Arnold pourrait être tenté par un nouveau défi ces prochaines années et a déjà donné une tendance énorme sur son futur club.

Le joueur a en effet confié au média GQ admirer le FC Barcelone depuis tout petit, un club qu’il rapproche beaucoup de Liverpool par sa philosophie de jeu. « Mon équipe préférée à part Liverpool ? Le Barça. J'ai le sentiment qu'ils ont les mêmes valeurs et convictions que Liverpool et qu'ils aiment intégrer des joueurs de la Masia. J'ai grandi en regardant Messi et cette grande équipe, avec Iniesta et Xavi », a évoqué le défenseur anglais cette semaine.

Le Barça cherche un latéral droit cet été

Peu convaincu par le rendement de Sergiño Dest et confronté à l’âge avancé de Dani Alves, le FC Barcelone souhaite renforcer son couloir droit de la défense pour la saison prochaine. Pour ce faire, les dirigeants blaugranas ont récemment jeté leur dévolu sur le Marocain Noussair Mazraoui, en instance de départ à l’Ajax. Le prometteur défenseur de 24 ans se serait rapproché ces derniers mois de la Catalogne, via son agent Mino Raiola. Si l’opération tarde à se finaliser, le joueur est bel et bien proche de s’engager au Barça, malgré une récente offensive du Bayern Munich dans le dossier.