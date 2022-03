Barça Mercato : Xavi ambitionne d'attirer une star de Premier League

Publié par Thomas G. le 25 mars 2022 à 10:01

Le Barça veut se renforcer de manière conséquente cet été. Les Blaugranas veulent tenter de récupérer MohamedSalah qui est en fin de contrat en juin 2023.

Barça Mercato : Mohamed Salah suivi par le Barcelone

MohamedSalah est dans une situation particulière à Liverpool, il affole les compteurs avec les Reds mais n’a toujours pas prolongé son contrat. L’international égyptien est lié à Liverpool jusqu’en juin 2023 et sa situation contractuelle attire de nombreux clubs dont le Barça. Une situation similaire à celle de Robert Lewandowski qui intéresse aussi le FC Barcelone. Les Blaugranas ont retrouvé de l’ambition depuis l’arrivée de Xavi en décembre dernier.

Depuis la signature du nouvel accord de sponsoring avec Spotify, le FC Barcelone a les moyens d’assouvir ses ambitions. D’après le média espagnol Mundo Deportivo, Mohamed Salah est l’alternative numéro 1 du Barça en cas d’échec avec Erling Haaland, un dossier qui pourrait impacter de manière négative les comptes du club. Tout le contraire avec Salah qui viendrait en Catalogne à moindre coût, Liverpool ne souhaitant pas voir son buteur partir libre en juin 2023.

Le grand Barça de retour la saison prochaine ?

Xavi Hernandez avait déclaré à son arrivée que son objectif était de ramener le Barça à sa place, c’est-à-dire au sommet. Depuis cette déclaration, l’état d’esprit a bien changé, les Blaugranas enchaînent les victoires, ils ont même humilié leur ennemi de toujours le Real Madrid, 0-4. De plus, le FC Barcelone est encore en lice en Ligue Europa où l’Eintracht Francfort sera leur prochain adversaire.

En parallèle des bons résultats sportifs, les dirigeants du FC Barcelone ont déjà bouclé les arrivées d’Andreas Christensen et de Franck Kessié, deux nouvelles armes pour Xavi. Joan Laporta et son entraîneur veulent voir un grand Barça l’an prochain, c’est la raison pour laquelle l’achat d’un attaquant de classe mondiale est primordial. Le recrutement de Mohamed Salah permettrait de remplacer Ousmane Dembélé, et donc d’avoir un joueur capable de mettre 30 buts par saison.