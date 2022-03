PSG Mercato : Real, Mbappé, deux terribles nouvelles tombent !

Publié par JEAN-LUC D le 29 mars 2022 à 15:12

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé est annoncé proche du Real Madrid. Mais le PSG n’a pas encore dit son dernier mot pour son attaquant.

Kylian Mbappé a déjà annoncé son départ à ses coéquipiers

Arrivé en août 2017 en provenance de l’AS Monaco contre une enveloppe de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé va-t-il quitter gratuitement le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison en cours ? Si l’ancien président parisien, Charles Villeneuve, a révélé sur Europe 1 que l’enfant de Bondy a confié à Arsène Wenger avoir pris sa décision et informé la direction des Rouge et Bleu, un journaliste espagnol va plus loin en dévoilant la prochaine destination du joueur de 23 ans.

Alfredo Duro a en effet indiqué lundi soir sur le plateau de l'émission El Chiringuito que le champion du monde 2018 a d’ores et déjà fait ses adieux à ses coéquipiers puisqu’il va rejoindre les rangs du Real Madrid pour la suite de sa carrière. « Kylian Mbappé a communiqué à ses coéquipiers de confiance qu’il allait signer au Real Madrid. C’est un vrai geste en direction du vestiaire du PSG. Je sais aussi qu’ils se sont débrouillés pour faire cela en Espagne », a expliqué le journaliste sportif.

Une annonce faite seulement à une partie du vestiaire, dont Neymar. Toujours selon la même source, une fête d'adieux à Mbappé devrait même avoir lieu dans la capitale française dans les prochaines semaines. Une tendance qui contraste avec les dernières nouvelles en provenance de l’hexagone.

PSG Mercato : Le Qatar prêt à sacrifier Messi et Neymar pour Mbappé ?

Alors que les spéculations s’intensifient autour de l’avenir de Kylian Mbappé, le journaliste Abdellah Boulma assure ce mardi que les hautes autorités qatariennes du Paris Saint-Germain seraient prêtes à vendre Lionel Messi et Neymar lors du prochain mercato estival. Pour les dirigeants parisiens, un éventuel départ du septuple Ballon d’Or et de l’attaquant brésilien de 30 ans pourrait permettre de boucler la prolongation de l'ancien Monégasque.

« Les cas Neymar et Messi ont récemment été discutés en interne. En l’état, les deux joueurs ne seraient pas retenus en cas d’offres satisfaisantes. Ces départs, bien que difficilement réalisables, pourraient selon les dirigeants faciliter la prolongation de Mbappé », écrit Abdellah Boulma sur Twitter. Le feuilleton Mbappé est loin d'être terminé.