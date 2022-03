PSG Mercato : C’est fait, Mbappé a pris sa décision pour son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 29 mars 2022 à 11:11

Actuellement en sélection, Kylian Mbappé aurait arrêté sa décision sur son avenir. Le PSG et le Real Madrid sont impatients de savoir.

Un ancien président du PSG vend la mèche pour Mbappé

Kylian Mbappé sait déjà où il jouera la saison prochaine. Contrairement à ce qui se dit dans les différents médias, les dirigeants du Paris Saint-Germain connaissent également la décision de leur attaquant de 23 ans sur sa prochaine destination. En effet, alors que sa prise de parole officielle est attendue depuis des mois pour dévoiler le nom du club qu’il a choisi pour la suite de sa carrière, son contrat avec le PSG expirant le 30 juin prochain, Mbappé aurait d’ores et déjà communiqué son choix à la direction du club de la capitale.

Selon l’ancien président du Paris SG, Charles Villeneuve (37 mai 2008-3 février 2009), qui s’exprimait sur l'antenne d’Europe 1, l’international tricolore de 23 ans aurait délivré la confidence à Arsène Wenger, proche du club, qui aurait été impressionné par la « simplicité du raisonnement » et le « bon sens » de l’enfant de Bondy. Toutefois, le journaliste de 80 ans ne précise pas si cette décision du champion du monde 2018 était de signer un nouveau contrat avec les Rouge et Bleu ou de rejoindre les rangs d’un nouveau club, en l’occurrence le Real Madrid. Mais la presse espagnole croit savoir connaître le choix du coéquipier de Lionel Messi.

PSG Mercato : Un accord de principe entre Mbappé et le Real

Alors que Kylian Mbappé continue d’entretenir le mystère sur son avenir, les spéculations vont bon train. Le journaliste italien, Fabrizio Romano, a ainsi révélé récemment que la priorité de l’ancien joueur de l’AS Monaco était toujours de s’engager librement en faveur du Real Madrid à compter du 1er juillet prochain. Toutefois, comme rien n’est encore signé entre les deux parties, le Paris Saint-Germain continue son pressing en interne afin de convaincre son numéro 7 de parapher un nouveau bail de courte durée avec la possibilité d’un transfert à l’été 2023.

Plus incisif, l’ancien journaliste des médias officiels du Real Madrid et aujourd’hui à DAZN, David Sánchez-Cañete, assure que Kylian Mbappé jouera pour l’équipe madrilène la saison prochaine. Une tendance confirmée par plusieurs autres sources concordantes qui indiquent que l’ailier tricolore a bel et bien un accord de principe avec les dirigeants madrilènes, qui espèrent boucler son transfert cet été. Arrivé en août 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, le partenaire de Neymar s’apprête donc à quitter gratuitement le PSG.