ASSE Mercato : Offensive de Perrin pour finaliser un transfert

Publié par ALEXIS le 31 mars 2022 à 01:29

Blessé et incertain de rejouer avec l’ ASSE en cette fin de saison, Falaye Sacko pourrait finalement rester à Saint-Étienne à l’issue de son prêt, en juin.

ASSE : Blessé, Falaye Sacko espère rejouer avant la fin de saison

Prêté à l’ ASSE par le club portugais, Vitoria Guimarães, jusqu’à la fin de la saison, Falaye Sacko s’est blessé au genou le 18 mars dernier. Il est sorti du terrain, après 10 minutes de jeu contre l’ES Troyes AC (1-1). « Les examens médicaux ont révélé une blessure au genou qui contraint l'international malien à stopper sa saison prématurément », a confirmé l’AS Saint-Étienne dans un communiqué médical, 5 jours plus tard. Foot Mercato assure que le défenseur de 26 ans « devrait manquer trois semaines de compétition, mais devrait pouvoir rejouer cette saison ».

Annoncé un temps out pour le reste de la saison, le Malien espère revenir avant la dernière journée du championnat prévu le 21 mai. « Très déçu de m’être blessé et d’avoir abandonné mes coéquipiers durant le match. Je ferais tout pour revenir à fond et aider le club à assurer le maintien merci pour tous vos messages », avait écrit Falaye Sacko sur son compte Instagram, au lendemain de sa blessure.

Mercato : Offre de l'AS Saint-Étienne pour transférer Sacko

En attendant le probable retour de l’arrière latéral droit en Ligue 1, l’ ASSE aurait pris une décision concernant l’avenir de ce dernier. D’après les informations de O Jogo, la direction des Verts a décidé de transférer l’international malien (24 sélections) définitivement. Les Stéphanois ont déjà transmis une offre au Vitoria Guimarães, afin de conserver Falaye Sacko, à en croire le média portugais. Une proposition, dont le montant n’a pas été dévoilé. Il faut cependant indiquer que le natif de Bamako est prêté aux Verts sans option d’achat et que son contrat au Portugal est valide jusqu’au 30 juin 2024.