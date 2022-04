PSG Mercato : Le Real Madrid réagit après l’annonce de Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 04 avril 2022 à 11:50

Après son festival contre le FC Lorient, Kylian Mbappé a fait une annonce fracassante sur son avenir avec le PSG. Le Real Madrid a commenté cette sortie.

Mbappé laisse la porte ouverte pour une prolongation au PSG

Auteur d’un doublé et de trois passes décisives pour Neymar et Lionel Messi, Kylian Mbappé a été le grand artisan du festival offensif du Paris Saint-Germain face au FC Lorient (5-1), dimanche soir, au Parc des Princes, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, l’international français de 23 ans a lâché une annonce fracassante sur son avenir, alors que son contrat expire le 30 juin prochain.

« Je savoure toujours l’instant présent. Je suis très content de l’affection des gens. Je suis comme un gosse. Je suis très content quand tout un stade crie ton nom. Ce n’est pas n’importe quel stade. C’est le Parc des Princes. J’essaye de rendre toute la confiance et l’affection qu’on me donne », a déclaré Kylian Mbappé dans les couloirs du Parc des Princes avant d’ouvrir la porte à une probable prolongation avec le club de la capitale.

« J’ai déjà donné pas mal d’informations. Vous avez de quoi faire. Rester au PSG c’est possible ? Oui bien sûr », a-t-il ajouté. Annoncé comme déjà promis au Real Madrid, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco pourrait donc finalement parapher un nouveau bail et rester au Paris SG la saison prochaine. Une sortie médiatique qui est arrivée jusqu'aux oreilles des dirigeants du club madrilène.

PSG Mercato : Le Real Madrid ne panique pas après la sortie de Mbappé

Pas très bavard sur son avenir, Kylian Mbappéa montré comme de l’agacement face aux questions des journalistes sur ce qu’il comptait faire à l’issue de la saison et de la fin de son engagement avec le Paris Saint-Germain. Dans un franc-parler qui le caractérise, l’enfant de Bondy s’est voulu très clair, expliquant notamment : « Si j'avais pris ma décision, je le dirais, je n'ai de comptes à rendre à personne. C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je le dis et je l'assume. Dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je veux prendre la meilleure décision possible. »

Des mots qui ont fait trembler l’Espagne qui voyait déjà le numéro 7 du PSG en Liga la saison prochaine. D’ailleurs, la célèbre émission El Chiringuito a consacré une grande partie de ses débats de dimanche soir sur la sortie médiatique du compatriote de Karim Benzema. Mais à Madrid, Florentino Pérez et les siens préfèrent garder leur calme et laisser les choses suivre leur cours. Contacté par le média sportif, un membre de la direction des Merengues a tout simplement répondu, « tranquille », sur la réaction de la Maison-Blanche après la déclaration de Mbappé sur son futur. Il faudra donc attendre jusqu’à la fin de la saison pour être fixé dans ce dossier.