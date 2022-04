PSG Mercato : Mbappé va prolonger ! L’officialisation déjà fixée

Publié par JEAN-LUC D le 05 avril 2022 à 15:49

Initialement pressenti au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger avec le PSG. Les choses se précisent dans ce sens.

Le PSG prêt à l’impossible pour garder Kylian Mbappé

La tendance semble désormais à une prolongation de Kylian Mbappé en faveur du Paris Saint-Germain. Si les médias espagnols ont longtemps entretenu l’espoir d’une arrivée gratuite de Mbappé en Liga à l’issue de la saison, l’enfant de Bondy aurait avancé dans sa réflexion et n’exclurait plus vraiment de rester à Paris encore un peu, en tenant compte de « nouveaux paramètres », comme il l’a dit lui-même dimanche soir après la victoire de son équipe face au FC Lorient (5-1). Ce mardi, le quotidien L’Équipe confirme cette tendance et assure que pour retenir Mbappé, le club de la capitale serait disposé à tous les sacrifices possibles, y compris lui accorder ce qu’aucun footballeur n’a jamais eu en vue d’une signature pour un contrat de courte durée.

« Au PSG, on croit sincèrement que Mbappé demeure en réflexion et que Paris conserve des chances. Le fait qu’il prenne son temps avant de communiquer sa décision n’est pas considéré non plus comme une mauvaise nouvelle. Tant que l’attaquant ne se sera pas prononcé, le PSG tentera tout, quitte à lui consentir des demandes qu’il n’accorderait à personne d’autre, notamment financièrement (salaires, droits à l’image pour lesquels la direction parisienne dispose de plus de moyens que le Real ou un autre concurrent), peut-être même en l’associant à certaines décisions sportives (recrutement) », explique le journal sportif. Et Daniel Riolo est convaincu que cette stratégie de la direction parisienne sera payante dans cette affaire.

PSG Mercato : Riolo annonce déjà la prolongation de Mbappé

Dans son émission L’After Foot du lundi soir, Daniel Riolo s’est intéressé à la situation de Kylian Mbappé, à un peu plus d’un mois de la fin de la saison. Selon le journaliste de RMC, l’international français de 23 ans attend la fin de la saison pour annoncer officiellement qu’il reste au Paris Saint-Germain.

« Le seul intérêt, c’est de savoir ce que va faire Mbappé. Moi je le sais. Ceux qui ne veulent pas m’écouter ou me croire doivent encore se poser la question, en tout cas de savoir le moment où ce sera dit. Visiblement, ce sera plutôt au mois de mai », a révélé Daniel Riolo sur la radio métropolitaine, convaincu que Mbappé attendra après le dernier match de la saison en Ligue avant de dévoiler son choix. « Il veut attendre la fin de la saison pour enfin annoncer qu’il va rester. L’autre intérêt de cette fin de saison, c’est à quel moment sera annoncée la révolution assez classique dans les fins de saisons qui se terminent mal. Là aussi, peut-être mai », assure le journaliste français.