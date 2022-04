OGC Nice Mercato : Un espoir du LOSC courtisé par Galtier

Publié par Jules le 05 avril 2022 à 20:19

Alors que l' OGC Nice réalise une belle saison en Ligue 1, les Aiglons veulent préparer l'avenir et pourrait piocher au LOSC.

OGC Nice Mercato : Les Aiglons veulent chiper un jeune du LOSC

L'OGC Nice qui veut préparer l'avenir du club au plus haut niveau, souhaite recruter un jeune espoir du LOSC qui arrive en fin de contrat avec Lille à l'issue de la saison. En effet, Badredine Bouanani, courtisé par l'Olympique Lyonnais, en décembre dernier, serait désormais sur les tablettes de Christophe Galtier qui souhaiterait lui faire signer un contrat à Nice en juin prochain. Lille perdrait ainsi un élément très prometteur gratuitement dans quelques mois.

Le tout jeune Badredine Bouanani, dont le contrat stagiaire arrive à expiration très prochainement, risque de ne pas prolonger son aventure au LOSC. D'après Actufoot, le jeune joueur serait proche de signer son premier contrat professionnel loin de son club formateur puisque ce dernier le lierait avec l'OGC Nice pour les prochaines saisons. Une aubaine pour les Niçois, alors que le club pourrait perdre certains joueurs prometteurs comme Khéphren Thuram notamment.

L'OGC Nice n'est pas seul dans ce dossier

Comme souvent, quand un jeune français prometteur est disponible gratuitement, l'intérêt de nombreux clubs se fait très pressant. Ainsi, Christophe Galtier ne serait pas le seul entraîneur à souhaiter l'arrivée de l'international U18 français pour cet été. L'ailier droit de 17 ans, qui n'est pas encore apparu en match officiel avec le LOSC, aurait donc de très nombreux courtisans, en plus de l'OGC Nice.

Parmi les concurrents du Gym dans ce dossier, on retrouve principalement des clubs de Ligue 1 et de Serie A. L'OL, par exemple, serait toujours intéressé à l'idée de recruter le jeune espoir. Le nom des autres clubs souhaitant attirer Bouanani n'a cependant pas filtré, mais on imagine que la lutte sera rude pour les Aiglons s'ils veulent attirer le jeune lillois.