Mercato PSG : Real Madrid, preuve de la signature de Mbappé ?

Publié par Gary SLM le 09 avril 2022 à 16:10

Mercato PSG : Kylian Mbappé, en fin de contrat au Paris Saint-Germain, devrait rejoindre le Real Madrid et le FC Barcelone n'y changera rien.

Mercato PSG : L’attitude troublante du Real Madrid

C'est le 30 juin prochain que le contrat de Kylian Mbappé prendra fin avec le Paris Saint-Germain. Alors que le mercato PSG de ce même été s'annonce difficile, en Espagne, les choses se présentent sous de meilleurs auspices pour le Real Madrid. Le club dirigé par Florentino Perez veut engager Kylian Mbappé et est plus que jamais très sûr de son coup.

En effet, selon El Mundo Deportivo, le mercato PSG à venir sera difficile du fait de l'intérêt prononcé du FC Barcelone pour Erling Haaland. Le problème avec ce dossier est que le joueur norvégien est la première option de la direction du Paris Saint-Germain pour remplacer l'ancien joueur de l'As Monaco. L'équipe espagnole met pour ce faire en avant son palmarès au haut niveau et le redressement en cours de sa situation financière. Avec le juteux contrat signé dernièrement par le club Blaugrana avec Spotify (60 millions par an pour le maillot de l'équipe masculine et 5 millions pour le naming du Camp Nou), le club catalan aura assez de moyens pour boucler l'arrivée d'Erling Haaland.

Cette éventualité montre explicitement que le Paris SG aura beaucoup de mal à renforcer son attaque avec un joueur au niveau indiscutable qu'est le norvégien. En réaction à cette situation, Le Parisien a fait connaitre la riposte des Qataris du PSG. Ils seraient disposés à offrir un mirifique contrat de 150 millions d'euros à Kylian Mbappé pour sa prolongation.

Même les 150 M€ du Paris Saint-Germain n'y changerait rien pour Mbappé

Une telle offre de folie devrait faire douter plus d'un, mais pas le Real Madrid, selon les sources espagnoles. As, indique que le Président madrilène Florentino Perez ne se fait aucun souci malgré les dernières rumeurs mercato du PSG. Le dirigeant merengue serait toujours aussi confiant pour l'arrivée prochaine de Kylian Mbappé au Real Madrid. Cette posture du dirigeant du club de football de la capitale espagnole laisse supposer qu'un contrat a déjà été signé avec l'attaquant français.

À noter que depuis le mois de janvier passé, Kylian Mbappé a le droit de s'engager avec le club de son choix qu'il rejoindra ensuite gratuitement après le 30 juin prochain. Malgré la multiplication des offres de Leonardo, directeur sportif du PSG, et de son bras droit Nasser Al-Khelaïfi, le coéquipier de Neymar et Lionel Messi n'a pas daigné renouveler son engagement avec le club de la capitale. Une signature déjà actée avec le Real Madrid, même si l'intéressé continue de démentir un tel acte, pourrait expliquer son refus de se réengager avec le Paris SG.