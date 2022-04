Mercato PSG : Kylian Mbappé - Real Madrid, un nouvel élément

Publié par Gary SLM le 11 avril 2022 à 21:50

Mercato PSG : Un nouvel élément vient nourrir les rumeurs transfert entre l'attaquent du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé et le Real Madrid.

Mercato PSG : L'avenir de Kylian Mbappé déjà plié ?

Tube annoncé du marché des transferts de l'été prochain, Kylian Mbappé fait déjà l'actualité mercato PSG ainsi que celui du Real Madrid. Le club espagnol, présenté comme très proche d’enrôler l'attaquant international français, aurait pris une option sur le dossier. Seulement, celle-ci n'est pas contractuelle, ce qui donne encore de l'espoir du côté du Paris Saint-Germain. Notons-le, le club de la capitale française n'a jamais renoncé à prolonger le contre de son joueur offensif. Le champion du monde n'a pas non plus affiché un choix pour son avenir malgré la fin prochaine de son contrat au club évoluant au Parc des Princes.

De source italienne, l' attaquant du Paris SG aurait donné un accord verbal au Real Madrid. Le club merengue, fortement intéressé par le joueur offensif du PSG, cherche par tous les moyens à garder la main sur le dossier. Dernièrement, la direction du club de foot parisien a tenté de convaincre son joueur avec une offre stratosphérique, ce qui a fait bouger les lignes perceptibles dans la dernière déclaration de Kylian Mbappé sur Prime Vidéo.

Mercato PSG : Mbappé n'a pas décidé malgré les rumeurs

Kylian Mbappé a confié très sûr de lui «Non, je n'ai pas encore fait mon choix, je n'ai pas pris ma décision, je réfléchis, il y a de nouveaux éléments…» Selon les récentes informations, la dernière proposition faite par Nasser Al-Khelaïfi au coéquipier de Neymar et Lionel Messi pourrait avoir fait bouger les lignes en faveur du Paris Saint-Germain. Même si les médias italiens assurent que l'accord verbal donné par le joueur aux Madrilènes pourrait bientôt se transformer en contrat, le leader de Ligue 1 n'a pas dit son dernier mot.

Depuis janvier dernier, le meilleur joueur du championnat français du moment (Mbappé est meilleur buteur et passeur de Ligue 1) avait la possibilité de signer un précontrat avec le club de son choix. Si le FC Barcelone, Manchester United et même le Bayern Munich ont étudié une possibilité de le recruter, le Real Madrid qui est un de ses premiers courtisans, a toujours fait la course en tête.

Jusqu'au bout, tant que rien n'est signé et officialisé, la prolongation du buteur bondynois reste possible.